Daan en Tess zijn de populairste kindernamen in Drenthe

Afgelopen jaar zijn er 34 jongens geboren in Drenthe die de naam Daan hebben gekregen. Bij meisjes is Tess (33 keer) de populairste naam. Daarmee zijn het de populairste namen in de provincie.

Waar Daan in Drenthe het vaakst wordt ingeschreven in het bevolkingsregister, is landelijk Noah veruit de populairste kindernaam. Vorig jaar werden er 825 jongens geboren die deze naam kregen. Emma is de populairste meisjesnaam.

Opvallend is dat Noah en Emma landelijk erg populair zijn, maar in Drenthe kwamen minder dan 25 kinderen ter wereld die deze namen kregen. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank.

Populairste jongensnamen

Tot en met november vorig jaar werden er landelijk in totaal 167.157 baby's geboren: 85.540 jongens en 81.617 meisjes. En net als in 2019 is Noah opnieuw de populairste naam. Sterker nog, de populariteit groeit. Waar 2 jaar geleden nog 785 jongens Noah werden genoemd, was dat afgelopen jaar dus 825 keer. Sem staat op een tweede plek. 717 kinderen werden zo genoemd.

Top 5 jongensnamen

1. Noah (825 keer)

2. Sem (717)

3. Liam en Lucas (672)

5. Daan (624)

Populairste meisjesnamen

Bij de meisjes is Emma voor het tweede jaar op rij de populairste naam. Twee jaar geleden was dat nog Julia, die nu de tweede plek op de lijst met meisjesnamen deelt met Mila. Op de derde plek staat Tess. Deze naam is 660 keer gegeven in 2020, tegenover 596 in 2019 en stond vorig jaar op de zesde plaats.

Top 5 meisjesnamen

1. Emma (685)

2. Julia en Mila (665)

4. Tess (660)

5. Sophie (647)

Populairste kindernamen in Drenthe

Net als vorig jaar is Daan de populairste jongensnaam in Drenthe. Op de tweede plek staat Bram. 27 keer werd een jongen zo genoemd. Bij de meisjes is Tess met stip op 1 gekomen. Zij verslaat Lieke (26), wat vorig jaar nog de populairste naam was.