Drukte en nieuwkomers in de natuur leidden tot meer overtredingen

In coronajaar 2020 ontdekten veel mensen de natuur in eigen regio. Natuurmonumenten is blij met de hernieuwde aandacht, maar nadelen zijn er ook: meer bezoek, betekent meer overtredingen.

"Het was niet exceptioneel, er waren geen grote drama's", zegt Fred Prak van Natuurmonumenten. "Maar het was veel drukker en het is logisch dat er dan meer overtredingen plaatsvinden. Meer mensen buiten de paden, vaker loslopende honden en meer zwerfafval."

Lockdowntoerisme

Doordat alles in Nederland dicht ging tijdens de lockdowns, trokken massa's mensen de natuur in. Want dat kon nog wel. 'Meer mensen dan ooit', zegt Prak zelfs. "Dat merk je aan het aantal reacties dat we krijgen, het aantal gedownloade routes en de informatieaanvragen over bepaalde gebieden", legt Prak uit. Aangezien de natuur vrij toegankelijk is, valt niet te zeggen hoeveel drukker het precies was. "De meeste mensen hielden zich keurig aan de regels."

Maar niet iedereen. In Zeeland verdubbelde het aantal incidenten in de natuur. Dergelijke cijfers zijn er over Drenthe niet, maar duidelijk is dat boswachters veel vaker moesten ingrijpen. Zo werd er vaker geparkeerd op plekken waar dat niet mag of kan. Vooral in gebieden dicht bij steden en de bekendere bezoekersplaatsen waren de nodige berispingen nodig.

"In eerste instantie waarschuwen we. Als mensen nieuw zijn in de natuur willen we vooral uitleggen hoe het werkt", zegt Prak. Maar boetes worden ook uitgeschreven. "Bij grove of herhaaldelijke overtredingen gaan we over tot verbaliseren. Bijvoorbeeld als loslopende honden achter schapen of reeën aanvangen."

Kraanvogels de dupe

Tijdens de eerste lockdown vanaf maart vorig jaar had de natuur het nodige te lijden onder de toegenomen bezoekersaantallen. Zo werden broedende kraanvogels gestoord. "De verstoring was dit jaar extreem", zei boswachter Roos Veeneklaas daarover in augustus.

Volgens Prak is het bezoek tijdens de tweede lockdown nu een stuk minder schadelijk. "In de wintermaanden is de natuur in een soort ruststand. Maar straks als het broedseizoen weer begint in het voorjaar en reptielen weer tevoorschijn komen, mag de lockdown wat ons betreft wel opgeheven worden. Als het kan natuurlijk. Voor de natuur hoeft het niet zo druk te zijn."

Lees ook: