Donatie van 200.000 euro voor Rensenpark

Een voorwaarde voor het geld is dat het project maatschappelijke activiteiten moet ondernemen. Daarom zijn er negen initiatieven binnen het Rensenpark uitgekozen die in aanmerking komen voor dit geld, waaronder het Tibet Museum, Loods13, Toolbox en ZO!34.

Niet iedereen in het park

Naast deze negen projecten zijn er binnen het Rensenpark ook andere ondernemers. Zij krijgen geen deel van het geld, omdat dat projecten zijn zonder maatschappelijke of culturele functie. Het project Nachtwacht Emmen heeft al eerder geld ontvangen uit hetzelfde fonds en zal daarom ook niet in aanmerking komen.

Blije reacties

ZO!34 is blij met het bedrag. Zij krijgen 5000 euro vanuit het fonds. "We zijn er super blij mee en willen het graag inzetten voor innovatie op het technische vlak van de omroep", zegt bestuurslid Bernard Boumans.

Ook Toolbox Emmen heeft een doel voor ogen voor de 25.000 euro die zij ontvangen. "We willen in de voormalige kas van AmeriCasa een plein met zitplekken creëren dat als een ontmoetingsplek moet dienen. Het plan is dat er een klein podium komt voor dichters of live muziek. Later voor alle mensen toegankelijk, maar dat is nog even afhankelijk hoe de ontwikkelingen gaan rondom corona. Halverwege dit jaar willen we dat klaar hebben", zegt Adriaan Pals van Toolbox.