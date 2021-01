Rondvaartboot de Fluisteraar weer terug in Assen na opknapbeurt

"Ik ben een heel gelukkig man nu 'ie weer terug is in Assen. Ja echt", zegt een opgeluchte Berto Drenth van Stichting Varen in Assen.

Op het droge

De boot was zo'n twee jaar uit de roulatie omdat 'ie volgens officiële regels niet vaargerechtigd was. "Er moesten nog veel technische dingen gebeuren om de officiële certificering rond te krijgen. Maar dat is nu gebeurd", aldus Drenth. "Er is een nieuwe stuurmoto ingekomen, een waterkoeling omdat de elektromotor te weinig gekoeld werd en nieuwe bedrading." Totaalkosten van de hele operatie? Zo'n 50.000 euro.

Het was een flinke uitdaging om het geld bij elkaar krijgen voor het oplappen van de boot. Na lang politiek gesteggel kwamen onder andere de provincie Drenthe, de gemeente Assen, Rabobank Assen en Noord-Drenthe en de Stichting SoProAs met geld over de balk. Al met al duurde het zo'n twee jaar voordat het benodigde geld er was en de boot weer vaarklaar werd gemaakt.

Huilen

Al die tijd lag de boot op een scheepswerf in Harlingen te wachten tot 'ie opgeknapt werd. "Ja, dan lag 'ie daar zo triest in de haven. Dan ga je bijna huilen, want het is verschrikkelijk om die boot daar te zien liggen", vertelt Drenth. "Maar nu is 'ie weer zo goed als nieuw. We kunnen nu op een volle accu zo'n zeven uur varen."

Vanochtend kwam de boot aan bij de sluis in de Asser wijk Peelo:

In 2013 werd de boot gebouwd met hulp van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Diezelfde jongeren zouden later de boot ook drijvende houden en helpen tijdens de rondvaarten. In 2015 was de Fluisteraar vaarklaar en kon er, nadat het Kanaal weer bevaarbaar werd gemaakt, weer een rondje door de Vaart in Assen gemaakt worden.

Maar drie jaar later kwamen de eerste technische problemen aan het licht. De boot voldeed niet meer aan de vereiste normen die nodig waren om een certificaat te krijgen. "We konden de afgelopen twee jaar nog een tijdelijk certificaat krijgen, maar dat is voorbij", vertelde Drenth toen.

Verder opknappen

Nu de boot weer terug is in haar thuishaven en de benodigde certificaten om te mogen varen binnen zijn, kan de Fluisteraar binnenkort weer het water op. Maar voordat het zover is, pakken cliënten van Stichting Phusis eerst de binnenkant van de boot aan. "We gaan hem nog even verven, want hij heeft twee jaar niet gevaren dus er kan wel een likje verf op", legt Drenth uit. Ook veranderen ze nog het een en ander aan de meubels. "Daarna gaan zij de tochten regelen, de bediening aan boord, schoonmaken en onderhouden ze de boot. Zij werken daar als dagbesteding."

Stichting Phusis

Stichting Varen in Assen blijft eigenaar van de Fluisteraar, maar Stichting Phusis krijgt de boot in beheer. Die stichting helpt mensen in kansloze posities weer op weg door bijvoorbeeld een woon- en werkplek voor ze te vinden. Ook was Phusis betrokken bij de bouw van de Fluisteraar. Daardoor blijft het oorspronkelijke doel van Stichting Varen in Assen, om een sociale onderneming van de boot te maken, overeind.

Als alles meezit is de boot in maart klaar om te varen en in te huren voor vergaderingen en feesten. Ook staan er themarondvaarten voor toeristen en inwoners van Assen op de planning. "Maar ja, we zitten ook nog altijd met covid", verzucht Drenth. "Ik hoop dat het snel gaat met die injecties, want dan kan de boot vol. Er passen vijftig mensen op, maar dat zou nu dus nog niet mogen."

