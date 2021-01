Tbs voor twee keer brandstichting in kliniek in Assen

Voor twee brandstichtingen in een Forensisch Psychiatrisch Kliniek in Assen is een 52-jarige man tbs met dwangverpleging opgelegd. De man verbleef in maart en juli in de kliniek toen hij zijn beddengoed in brand stak.

De man deed dit omdat hij uit de kliniek wilde. Hij wilde terug naar Den Haag waar hij sinds 1998 in een kliniek verbleef. De man is paranoïde en lijdt aan schizofrenie. Door de psychiatrische stoornissen verkeert hij voortdurend in een psychose. Hij heeft geen idee welke gevolgen zijn daden kunnen hebben. Volgens de psychiater en psycholoog was de man volledig ontoerekeningsvatbaar en adviseerden zij tbs met dwangverpleging.

Absolute veiligheid

De officier van justitie eiste om die reden ontslag van alle rechtsvervolging en het opleggen van de zwaarste tbs-maatregel. "Deze maatregel is nodig met het oog op een absolute beveiliging", zei de officier. De man verscheen met zijn advocaat op zitting. Hij was nagenoeg onverstaanbaar en praatte de hele tijd door iedereen heen. Met moeite vertaalde de rechter wat de man brabbelde, zoals: "De politie wil mij vermoorden. Ik word vergiftigd".

Hij zit sinds de brandstichting op 21 juli in voorarrest op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. De branden in maart en juli zorgden voor veel tumult en overlast. De bewoners werden geëvacueerd. Enkele medewerkers en bewoners ademden rook in en werden in de ambulance behandeld. Niemand ging naar het ziekenhuis.

Lees ook: