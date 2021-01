'Fries plan voor wolvenhek niet realistisch, maar hun zorgen moet je serieus nemen'

Gijsbert Six van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders moet in eerste instantie lachen als hij van het plan hoort. "Hilarisch, de blokkeer-Friezen zijn hier niets bij." Maar hij realiseert zich al snel dat er iets anders achter zit. "Er zit een soort ontreddering achter. Zij zien geen perspectief, worden niet serieus genomen. Ook door de politici niet. De politici daar hebben een onzinnige motie aangenomen een paar maanden terug dat de wolf uit Friesland geweerd moet worden. Die politici verwijt ik dat ze geen realistisch perspectief hebben gegeven en dan krijg je dit."

Volgens Six moet de Friese politiek in gesprek met de boeren om zo samen tot een oplossing te komen. Gesprekken die al in meerdere provincies worden gevoerd.

Reactie provincie Drenthe

Henk Jumelet, gedeputeerde van Drenthe, laat in een korte reactie weten dat hij het plan niet haalbaar en onuitvoerbaar vindt. "Op wiens grondgebied zet je het hek dan neer? En wat doet het met de bewegingsvrijheid van andere dieren? Daarnaast steekt de wolf ook wegen over en kan 'ie heel goed zwemmen." Six sluit zich wat dat betreft aan bij gedeputeerde Jumelet. Ook hij noemt het plaatsen van een hek niet realistisch.

Het hek zal er naar alle waarschijnlijkheid dus niet komen. Maar Gijsbert Six is wel bang dat we in Drenthe straks een soortgelijke situatie hebben als met de Friese boeren. "Ik zit zelf in de wolvencommissie Drenthe. Hier is sinds kort een subsidieregeling voor een heel klein gebied. Er zijn al twee schapenhouders uit de klankbordgroep gestapt omdat ze niet het gevoel hebben dat er naar hun wordt geluisterd. En terecht hebben ze dat gevoel. Als dit zo doorgaat deze houding van dit provinciebestuur dan kan het dezelfde kant op gaan.

En wie weet komt er dan een plan voor een hek tussen Drenthe en de grens met Duitsland. Een hek dat net zo onrealistisch is als het wolvenhek van de Friezen.

Vorig jaar zwierf een wolf ruim een half jaar rond in Midden-Drenthe, maar maakte ook enkele uitstapjes naar Friesland en Groningen. In Friesland werden 25 schapen doodgebeten. Afgelopen dinsdag is er een wolf gezien op een wildcamera van natuurorganisatie It Fryske Gea.

Om welke wolf het gaat is niet bekend. Daarvoor is DNA-onderzoek nodig. "Dat er nu net een wolf opduikt in de provincie toont de urgentie nog maar eens aan", zegt voorzitter Jehan Bouma van Wolvenhek Fryslân.

