Fietstunnel bij Vriezerbrug stapje dichterbij

De mogelijkheid dat er een fietstunnel komt langs het Noord-Willemskanaal bij de Vriezerbrug is een stapje dichterbij. Een subsidie die de provincie Drenthe hiervoor aanvroeg is toegekend. Dat geld kan gebruikt worden om het gevaarlijke knelpunt op de fietssnelweg langs Tynaarlo aan te pakken.

"Het wordt nu tijd om serieus te kijken naar de opties en uit te rekenen hoeveel alles gaat kosten", laat provinciewoordvoerder Eddy Beuker weten.

Fietssnelweg

Er is al lange tijd veel te doen om de fietssnelweg van Assen naar Groningen. Er wordt over nagedacht om de route langs het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo te laten lopen, maar volgens omwonenden, Dorpsbelangen Tynaarlo en de VVD is de oversteek bij de Vriezerbrug een gevaarlijk punt. Volgens de Fietsersbond zou een fietstunnel op dat punt een uitkomst zijn, maar de raad van Tynaarlo moet nog een definitieve keuze maken over waar de fietssnelweg komt in het dorp.

Nu de aangevraagde subsidie is toegekend, betekent het niet dat de fietstunnel er definitief komt. "Op dit moment is het nog niet helder of de toegekende subsidies ook voldoende zijn voor de aanleg van een tunnel", aldus het college van Tynaarlo in de besluitenlijst. Het college gaat hierover binnenkort in overleg met de provincie. Ook gaat het in overleg met de raad over de verschillende mogelijkheden die er nu op tafel liggen, nu bekend is dat er subsidie is.

Rekenen

Over de hoogte van de subsidie kan provinciewoordvoerder Beuker niets kwijt, "maar als de fietstunnel er komt, dan moet de gemeente ook meebetalen." Ook het provinciebestuur gaat nu in overleg over de mogelijkheden om de fietssnelweg veiliger te maken. "Maar uiteindelijk bepalen natuurlijk de Staten of er ook daadwerkelijk extra geld vanuit de provincie komt voor een tunnel", aldus Beuker.

Eerder gaf de gemeenteraad van Tynaarlo al aan dat het pas definitief over de locatie van de fietssnelweg kan beslissen als alle informatie bekend is.