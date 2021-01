Noodopvang basisscholen puilt uit: 'Kwaliteit onderwijs in gevaar'

"Veel meer kinderen maken gebruik van deze opvangmogelijkheid dan tijdens de eerste lockdown in maart", zegt Albert Velthuis van het CKC Drenthe. CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op 30 kindcentra in Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. "Het gaat in veel gevallen om een verdubbeling ten opzichte van maart. Maar het is te verklaren: het aantal coronapatiënten neemt toe. De ouders die in de zorg werken zijn daar enorm nodig en dus kunnen ze niet het thuisonderwijs verzorgen."

Zorgen over kwaliteit onderwijs

Maar de toename in de noodopvang baart zorgen. Er zijn met name zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Op de Jan Thiesschool in Gieten zijn vandaag 53 leerlingen opgevangen. "Wat we nu anders doen dan in de eerste lockdown is dat we actief kwetsbare kinderen benaderen die gewoon net wat meer hulp en begeleiding nodig hebben", zegt directeur Henk Norbart. "We doen het met kunst- en vliegwerk, want de leerkrachten zitten veelal thuis om online instructies te geven. We vragen ze nu om naar school te komen om de kinderen hier op te vangen. Het maken van de roosters wordt straks een uitdaging, de rek is er uit."

De toename van het aantal kinderen in de noodopvang van de Gieter school zorgt naast personele problemen ook voor materiële problemen. "Kinderen die thuis geen laptop hebben mogen ze van school lenen, maar nu we hier zoveel kinderen opvangen, hebben we de laptops ook hier weer nodig. Daar hebben we nu een tekort aan", zegt Norbart.

Opvang als recht

Ook bij Jeroen Kleyberg van Stichting PrimAH zijn zorgen. Onder die stichting vallen de openbare basisscholen in de gemeente Aa en Hunze. "Ik begrijp heel goed dat ouders tijdens deze tweede sluiting van de scholen niet opnieuw een beroep willen doen op opa's en oma's als oppas. Sommige ouders zien de opvang als een recht. Maar het moet wel kunnen. Ik kan niet zomaar extra leerkrachten optrommelen, die heb ik gewoon niet."

Het is topsport wat de leerkrachten leveren. We klagen niet, maar het is een uitdaging." Jeroen Kleyberg, stichting PrimAH

Basisscholen in de gemeente Tynaarlo vallen onder de Stichting Baasis. Enkele van die scholen hebben een brief naar de ouders gestuurd met een waarschuwing: teveel kinderen in de noodopvang zorgt ervoor dat kinderen thuis online minder aandacht krijgen.

Aldert Hoksbergen van Stichting Baasis maakt zich zorgen om de ontwikkeling: "Je ziet duidelijk dat de drempel voor ouders om de kinderen toch naar school te sturen lager is dan tijdens de eerste lockdown. De druk op ons personeel neemt toe, want ze moeten naast digitaal onderwijs ook de noodopvang bieden. Het liefst heb ik de scholen zo snel mogelijk weer open."

Alle hens aan dek

Zweers Wijnholds van Prisma Drenthe ziet naast de toegenomen druk ook enorme hulpvaardigheid onder het schoolpersoneel. "We moeten het samen doen, maar we merken dat mensen moe worden. Het is nu nog te handelen, maar het moet niet drukker worden in de noodopvang. Het is alle hens aan dek." Onder Prisma vallen alle Drentse schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs.

Albert Velthuis van het CKC Drenthe ziet een nuance (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Ouders in de zorg helpen

Albert Velthuis van CKC Drenthe ontkent de problemen niet, maar ziet wel een nuance. "We hebben te maken met een pandemie, een wereldwijd probleem. Ja, de leerkrachten hebben het drukker. Maar ik heb liever dat zij het drukker hebben en wij op die manier ouders helpen die in de zorg nodig zijn. Laten wij alsjeblieft de helpende hand zijn. Ik denk dat dat alleen maar mooi is."

Ook Velthuis ziet, net als Hoksbergen, het liefst dat de scholen zo snel mogelijk weer open gaan. Op 12 januari neemt het kabinet daarover een besluit.