Nostalgisch plaatje: vijf jaar geleden kon je schaatsen op straat

In alle hoeken van de provincie waren de straten spekglad. Het was lastig om naar school of werk te komen en het KNMI gaf weeralarm code rood af. Bij RTV Drenthe kwamen destijds tientallen filmpjes binnen van mensen die schaatsten op straat.

Drie dagen oostenwind

"Het was een grote ijsbaan hier. Machtig mooi was dat", zegt weerman Roland van der Zwaag. Hij woont in Eelderwolde en zijn kinderen schaatsten voor het huis. "Wij in Drenthe hadden een oostenwind, de rest van Nederland niet. Het ijzelde dagenlang en op een gegeven moment had je vier centimeter ijs op straat."

Hij maakte dit maar een keer eerder mee in 1979. "Toen was ik zes jaar oud en schaatste ik zelf over straat."

Winterweer op komst?

Dan de grote vraag: kunnen we nog echt winterweer verwachten? "Het is wel koud, dat merk je buiten wel. Maar de komende dagen wordt het juist zachter."

De winter van 2016 was heel koud en er ontstond toen een situatie waarin koude lucht botste met warme lucht. Dat ziet Van der Zwaag niet zo snel weer gebeuren: "Wat niet is kan nog komen. Maar een echte strenge winter en schaatsen op straat... Ik zie het er niet van komen."

