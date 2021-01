Ronald Lubbers: 'Akkoord met heel groot talent en meer spelers onderweg'

De (niet Europese) aanvaller noemt Lubbers een aankoop voor de korte en lange termijn. "Hij gaat zeker nog een rol spelen in het huidige seizoen, maar is ook gehaald voor de toekomst. Ook de vervanger van Michael Chacon (die op weg is naar zijn geboorteland Colombia) is zo'n langetermijnaankoop. "Er ligt een lijntje uit", aldus Lubbers.

En er is meer op komst, zo laat Lubbers weten. "Men moet niet denken dat we hier stil zitten." Links en rechts kreeg de bestuursvoorzitter dat verwijt wel de laatste dagen. "Het is absoluut niet zo dat we nu pas beginnen met het versterken van onze selectie. Integendeel, maar het is veel minder makkelijk dan in andere jaren. Vanwege het coronavirus en de veel kortere winterstop verloopt de transferwindow anders dan anders. Clubs zijn voorzichter, wachten meer af. Ja het klopt dat ADO Den Haag, een concurrent, twee spelers haalde. Maar dat zijn twee spelers die transfervrij zijn. Die kan je inderdaad zo halen. Op onze lijst staan spelers die nu elders spelen. Spelers die er direct kunnen staan en een meerwaarde zijn. Dat is in mijn ogen een must."

Om die versterkingen te kunnen halen vroeg de Drentse club onlangs in een mail aan sponsors om gedeeltelijk of in z'n geheel af te zien van compensatie voor het niet kunnen bezoeken van wedstrijden.

'Speerpunten zijn een snelle buitenspeler en een grote, sterke nummer 9'

De speerpunten deze winter zijn een snelle buitenspeler en een, zoals Lubbers het noemt, 'een sterke nummer 9'. "Het liefst presenteren we die vandaag nog, maar voor de kwaliteit die wij willen moeten we nog even geduld hebben. Voor clubs als Emmen is in de eerste week van januari simpelweg niet zoveel mogelijk. Toch ben ik er zeker van dat we straks een prima elftal hebben. Overigens heb ik nog steeds het volste vertrouwen in ons huidige elftal, dat in mijn ogen niet hoeft te degraderen."