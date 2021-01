Gerst uit Odoorn moet een echt Drents biertje 'het Drentse aroma' geven

Om 8 uur in de ochtend stapt Jan Reinier de Jong de brouwerij van Martijn Eggens binnen in Groningen. Eggens is een geboren Drent maar heeft zijn brouwerij in Groningen. Vandaag gaat De Jong zijn eigen verbouwde gerst zien veranderen in een écht Drents bier, althans het begin daarvan, want het hele proces duurt een paar weken.

"Ja, dit is heel bijzonder. Wij leveren wel vaker brouwgerst, maar nu doe ik de zakken letterlijk zelf in de tank. Dit wordt echt een bier waar ik actief aan bij gedragen heb en dat is ontzettend mooi", vertelt akkerbouwer De Jong.

Kapotgemaakt gerst

Het is vroeg in de ochtend, maar er moet direct arbeid verzet worden. Akkerbouwer De Jong gooit samen met brouwer Eggens de zakken gerst in de schrootmolen. "Dit is een molen waarbij het gerst wordt verschroot. Hierdoor wordt de harde buitenkant van de gerst kapotgemaakt en komen de eiwitten en suikers vrij voordat het in de brouwketel gaat", legt brouwer Eggens uit. "Normaal kom ik wit van de verpulverde gerst uit deze kamer, maar het grootste gedeelte is nu al door de molen geweest."

Het brouwen

De zakken gemalen gerst worden door een heftruck naar de brouwinstallatie gebracht, daar gaat het proces verder. "Wil je zelf ook eentje in de brouwketel gooien, Jan Reinier?", vraagt Eggens. De akkerbouwer bedenkt zich niet en klimt de trap van de installatie omhoog. "Wat we nu doen is de gerst toevoegen aan het water. Hier wordt het in een uur tijd op vier verschillende temperaturen opgewarmd, hierdoor kunnen de smaken goed vrijkomen", vertelt brouwer Eggens.

Nadat het bier opgewarmd is gaat het naar de filterkuip. "Hier worden de stukjes gerst die er nog inzitten eruit gefilterd. Wat overblijft wordt teruggepompt naar de kookketel, waar we het vervolgens gaan koken. Daar voegen we de hop toe, dat is om de bitterheid en de aroma's te creëren. Op die manier ontwikkelen we een eigen smaak", aldus Eggens.

Voor en door de regio

Door het gebruik van lokale ingrediënten wil Eggens laten zien dat het mogelijk is om een goed bier te maken dat honderd procent lokaal is. "Mensen weten soms niet dat er goede ingrediënten in hun eigen regio zijn. Hiermee willen we de inwoners kennis laten maken met de smaak van Drenthe, of in dit geval Odoorn." Al brengt het lokale proces wel wat extra kosten met zich mee: "Het is nu nog een stuk duurder om eigen gerst te regelen, maar dit is wel veel leuker. Ik ben met de boer het land op geweest om het gerst te oogsten en hij is nu hier om te helpen brouwen. Dat maakt dit echt uniek", vertelt de brouwer.

Rond eind februari verwacht Eggens het bier in de schappen van de lokale slijterijen.