12 procent oversterfte in Drenthe door tweede coronagolf

In zeven provincies (Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland) is sprake van meer oversterfte dan in Drenthe, in vier provincies (Limburg, Friesland, Groningen en Zeeland) is minder oversterfte. Noord-Brabant heeft de meeste oversterfte, namelijk 20,5 procent. Zeeland heeft in de onderzochte periode volgens het CBS 'nog geen echte oversterfte gehad'.

Landelijke sterfte week 52

In week 52 zijn er volgens het CBS 3,8 duizend mensen overleden. De sterfte bij mensen met langdurige zorg is verder toegenomen. Van deze zogenoemde Wlz-zorggebruikers overleed bijna 40 procent meer dan normaal in deze periode. Bij de overige bevolking was het sterftecijfer vrijwel normaal voor deze periode.

Landelijke sterfte tweede golf

In de tweede golf van het coronavirus zijn er in totaal bijna 48 duizend mensen overleden. Dat zijn er 6,7 duizend meer dan normaal in deze periode.

Met 'de tweede golf van het coronavirus' worden in dit artikel de weken 39 (21 september tot en met 27 september 2020) tot en met week 52 (21 december tot en met 27 december 2020) bedoeld.

Oversterfte per provincie (Rechten: CBS)

Van deze 48 duizend mensen, waren 18,7 duizend Wlz-gebruiker. Voor deze groep is 20 procent meer sterfte dan normaal in deze periode. Voor de overige 29,2 duizend overledenen die tot de groep 'overige bevolking' behoren, geldt dat er ongeveer 10 procent meer sterfgevallen zijn dan verwacht in deze periode.

Sterfte per leeftijdscategorie

Het CBS geeft ook aan hoe de sterfte per leeftijdscategorie is voor week 52 en ten tijde van de tweede golf van het coronavirus.

In week 52 overleden er ongeveer net zoveel mensen onder de 65 jaar als verwacht werd. In de leeftijdscategorie 80+ overleden er 400 meer mensen dan verwacht en in de leeftijdscategorie 65-80 jaar overleden er 180 meer dan verwacht.

Tijdens de tweede golf van het coronavirus overleden ongeveer 280 meer mensen onder de 65 jaar dan verwacht werd. Dat komt neer op 5 procent meer. In de leeftijdscategorie 80+ overleden er 4,2 duizend personen meer dan verwacht, wat gelijkstaat aan 18 procent meer. In de leeftijdscategorie 65-80 jaar overleden er 2,2 duizend mensen meer dan verwacht, wat ook neerkomt op 18 procent.