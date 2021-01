Gevangenis Veenhuizen weer vrij van corona

Waar in Nederland steeds meer gedetineerden in afzondering moeten in verband met het coronavirus, halen ze in Veenhuizen opgelucht adem. De penitentiaire inrichting is weer vrij van het virus. In december werden, op locatie Norgerhaven, vier gedetineerden positief getest op het coronavirus.

"Enkele personeelsleden hebben nog wel corona, maar die zitten thuis en komen niet naar Veenhuizen", legt directeur Marie-Anne de Groot uit.

Tijdens de corona-uitbraak in december mochten de gedetineerden geen bezoek ontvangen, ook werd het dagprogramma stilgelegd. "Dat is nu allemaal weer opgestart", zegt directeur De Groot.

Volledige isolatie

In enkele Nederlandse gevangenissen worden tientallen gedetineerden na een besmetting volledig geïsoleerd. In een gevangenis in Roermond gaat het om tachtig mensen. "Dat betekent de hele dag op cel zitten, waarbij je alleen een uur mag luchten", vertelt advocaat Hettie Cremers aan de NOS. Cremers is gespecialiseerd in penitentiair recht. "Geen dagactiviteiten, geen sport, geen arbeid." Ook douchen mag niet. "Het staat eigenlijk gelijk aan de separeercel."

"Die regels hanteren wij niet", zegt De Groot van de PI Veenhuizen. "Wanneer iemand corona heeft binnen onze muren mogen ze gewoon bellen, douchen en luchten. Ons gebouw is daar ook geschikt voor. Hier kunnen we de anderhalve meter afstand houden en hanteren we strikte handhygiëne. De sfeer binnen de muren is goed; de gedetineerden zijn niet onrustig geworden door de corona-uitbraak." Preventief testen doen ze dan ook niet in Veenhuizen.

Lees ook: