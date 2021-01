Woning Poppenhare vernield tijdens Nieuwjaarsnacht 'na betasting'

Dat melden meerdere bronnen aan RTV Drenthe. De politie wil daar niets over kwijt, maar zegt dat er geen specifieke oorzaak lijkt te wijzen naar de ongeregeldheden in de wijk. Bij de desbetreffende flat staan nu twee camera-units.

Schade in de woning

De flat waarover het gaat, is van woningbouwcorporatie Domesta. De bewoner van de huurflat verblijft momenteel op een andere plek, laat Domesta weten. "Het is ook niet de bedoeling dat hij daar weer terugkomt. We zoeken iets anders voor hem."

De schade is zowel aan de buitenkant als binnenkant groot. Domesta laat het appartement weer opknappen, zodat er op den duur een nieuwe bewoner in kan trekken. "Binnenshuis zijn het vooral de eigendommen van de bewoner die schade hebben."

De flat waar het om gaat (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'Heel heftig'

"Ik kwam terug van een gezellige avond bij mijn zus", zegt een flatbewoner. "En er stonden veel mensen voor de flat. Ze hebben een fles drank door de ruit beneden gegooid, bij het portiek. Voordat er een steen door de ruit kwam bij mijn slaapkamer aan de voorkant, ben ik maar op de bank gaan slapen. Voor zover dat lukte. Het was heel heftig."

'Ze daagden uit'

Via ingegooid glas van de portiekdeur is de groep het trappenhuis ingegaan. "Ik ben gelijk naar het balkon gegaan", vertelt een andere flatbewoner. "Om te zeggen dat ze niet bij mij moesten zijn. Maar ik snap het wel hoor, dat ze verhaal kwamen halen. Ik heb ook een dochter."

De bewoner die het meisje zou hebben betast had op dat moment mensen op bezoek. "Twee van hen zaten ze ook uit te dagen in het trappenhuis. Dat raam is ook gesneuveld", meldt de buurman.

Kort en klein geslagen

"Die zijn gelijk door de politie afgevoerd. Vervolgens zijn ze ook nog in het huis geweest", vervolgt de flatbewoner. "Daar hebben ze de boel kort en klein geslagen."

De medebewoner vindt het goed dat de man niet terugkeert in zijn appartement. "Ik ken de bewoner verder niet, hij komt uit Syrië. We groetten elkaar alleen. Maar na wat er gebeurd is, hoeft hij van mij ook niet terug te komen."

Gebiedsverordening

In de wijk Poppenhare Coevorden was het donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht onrustig. Er zijn vernielingen gepleegd en brandjes gesticht door een groep van dertig tot vijftig mensen, schat de gemeente. Zaterdagavond liep het uit de hand en werden politiemensen bekogeld met zwaar vuurwerk. Toen werd de mobiele eenheid opgetrommeld om de rust te laten terugkeren.

Burgemeester Bert Bouwmeester kondigde een gebiedsverordening af. Daarmee kan de gemeente overlastveroorzakers de toegang tot de wijk Poppenhare ontzeggen. Deze verordening blijft tot 2 april in werking.

Het raam in het trappenhuis (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

