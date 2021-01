Asser aandelen in vliegveld Eelde definitief naar Tynaarlo

Dinsdag besloot de gemeenteraad van Tynaarlo al dat ze het Asser aandelenpakket tijdelijk overnemen. Daarmee krijgt Tynaarlo het beheer over 14 procent van de aandelen, dat was 4 procent.

De andere aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen (beide voor 30 procent aandeelhouder) en de Friese investeerder FB Oranjewoud (26 procent) gaven vanmiddag groen licht. Aanvankelijk wilde FB Oranjewoud de aandelen van Assen ook wel in beheer nemen. Maar dat aanbod is vanmiddag weer ingetrokken.

Deadline 10 januari

De Asser aandelen zijn op 10 december door de provinciehoofdstad aangeboden. Assen wilde er al jaren vanaf. Voor 10 januari moesten de huidige aandeelhouders aangeven of ze interesse hadden in de aandelen van Assen. Anders mochten andere partijen van buiten ze voor 1 euro overnemen. En die andere partijen waren er zeker, zo zegt wethouder Hanneke Wiersema van Tynaarlo.

Geen buitenstaander

Met het tijdelijk stallen van de Asser aandelen bij Tynaarlo, wordt voorkomen dat het aandelenpakket bij een buitenstaander in handen komt, net zoals vorig jaar al gebeurde met de 26 procent aandelen die de gemeente Groningen kwijt wilde. Die aandelen kwamen voor 1 euro in handen van de Friese Stichting FB Oranjewoud. De overige partijen vinden nóg een buitenstaander niet wenselijk. Verder bestaat de nadrukkelijke wens dat de provincie Friesland in de luchthaven stapt, om het noordelijk belang van het vliegveld te onderstrepen.

Twijfel over Oranjewoud

Ook is er bij politieke partijen in Tynaarlo en bij de provinciale politiek wat twijfel over de bedoelingen van de Friese investeerder FB Oranjewoud met de luchthaven. Want als er in de exploitatie van de verliesgevende luchthaven geïnvesteerd moet worden, wil Oranjewoud daar niet aan meedoen.

Wethouder Wiersema van Tynaarlo is blij met het definitieve besluit van vanmiddag. "Dat geeft ons als aandeelhouders de tijd om te beslissen wie de aandelen straks in eigendom krijgt. We willen onszelf de tijd geven om hier goed met elkaar over na te denken", aldus Wiersema.

Oranjewoud: 'Prima oplossing'

Voorzitter Jorrit Volkers van FB Oranjewoud noemt de uitkomst van vanmiddag ook 'een prima oplossing'. "Ons doel is niet om de grootste aandeelhouder te worden. Het gaat ons om het belang van de luchthaven." Als Tynaarlo en Oranjewoud het aandelenpakket van Assen onderling hadden moeten verdelen, was de Friese Stichting de grootste aandeelhouder geworden met bijna 35 procent.

De gemeente Tynaarlo zal nu naar verwachting enkele maanden op de Asser aandelen passen. Dat is in afwachting van overleg met het Rijk over een miljoenenbijdrage in het beheer en onderhoud van de luchthaven. Als daar meer zicht op is, praten de aandeelhouders verder over wat er met de Asser aandelen gaat gebeuren.

Gesprek met minister

Deze maand is er nog een gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen. De luchthavendirectie en de aandeelhouders vinden dat het Rijk ook zijn verantwoordelijk moet nemen voor het instandhouden van de infrastructuur en de veiligheid van het vliegveld. Eelde is van nationaal belang als luchthaven, stellen zij.

Ondertussen doet Tynaarlo, in opdracht van de gemeenteraad, nog onderzoek naar de voor- en nadelen van het hebben van aandelen in het vliegveld.

