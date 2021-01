Wie gaat de peperdure coronatesten van topsporters betalen?

"Wij wachten op de sneltesten van het handbalverbond. Die verwachten wij elk moment. Dan treedt bij ons meteen het topsportprotocol in werking en kunnen we weer trainen", zegt algemeen manager Manuel Kremer van Hurry-Up.

De club kan relatief makkelijk over het bedrag heen stappen omdat ze tot nu toe ook minder kosten heeft gemaakt dan normaal. "We hebben minder in de zaal getraind vanwege corona en daarom hoeven we ook minder zaalhuur te betalen. Ook hebben we nog geen buskosten gehad. En daarbij komt dat we gewoon weer heel graag willen spelen. Niet alleen voor onze spelers maar ook voor onze sponsors en supporters", aldus Kremer.

Handballers testen twee keer, korfballers één keer

In het protocol van de handbalbond staat dat de clubs twee keer per week haar spelers en staf moeten testen. Op de wedstrijddag is het sowieso verplicht en daarnaast mag de club zelf kiezen of ze op dinsdag of woensdag de tweede test uitvoert.

Dit in tegenstelling tot de korfballers van DOS'46 uit Nijeveen. Zij hoeven zich alleen op de wedstrijddag te laten testen. Net als de hockeybond is de korfbalbond (KNKV) dat overeengekomen met het NOC*NSF. Bij de club in Nijeveen hebben ze er inmiddels twee testrondes opzitten. Na een kwartier is de uitslag bekend en weten spelers of ze mee mogen doen aan de training. Zorgen over de kosten van de sneltesten hoeft DOS'46 zich niet te maken, want die worden door de bond betaald.

Korfbalbond betaalt sneltesten

De coronatesten worden geleverd door het NOC*NSF en kosten zo'n 6 euro per stuk. Bij DOS'46 vallen zowel het eerste als het tweede team onder het topsportprotocol. Zij mogen weer 'normaal' trainen. Volgend weekend hervatten zij allebei de competitie. Inclusief de staf gaat het bij DOS om 28 mensen. Dat betekent dat de bond iedere week 170 euro aan de club uit Nijeveen kwijt is.

E&O: 'Wij doen hier niet aan mee'

Bij E&O uit Emmen vallen de mannen die eredivisie spelen en de vrouwen die uitkomen in de eerste divisie onder het topsportprotocol. Al met al een dure grap om beide teams twee keer per week te moeten testen. En aangezien handbalverenigingen zelf moeten opdraaien voor de kosten, doet E&O hier niet aan mee.

"Wij hebben doorgerekend dat als we de komende vijf maanden weer gaan trainen en competitie spelen dat we dan tussen de 6.000 en 7.000 euro kwijt zijn aan het testen. Dat is voor ons niet te behappen omdat we nul inkomsten hebben", zegt voorzitter Ernst Söllner. "Dat snap ik heel goed", reageert DOS'46-voorzitter Haralt Lucas. "Als de bond het voor ons niet zou betalen zouden wij ook niet van start gaan. Dat is vooraf een flink discussiepunt geweest", zegt Lucas.

Söllner heeft er weinig vertrouwen in dat E&O dit seizoen nog in de competitie uitkomt. "Dat wordt hem denk ik niet meer. Ik denk dat we beginnen met beach-handbal. Buiten sporten mag wel. Dus ik denk zodra het kan, dat we dan naar buiten gaan."

In personenauto's naar uitwedstrijden

Na FC Emmen is DOS'46 de eerste topsportclub in Drenthe die de competitie weer hervat. Wel zullen de spelers niet per bus, maar in auto's - met maximaal drie mensen - naar de uitwedstrijden moeten reizen. De club begint volgend weekend aan de strijd in de KorfbalLeague met een uitwedstrijd in Delft tegen Fortuna. De wedstrijden in de KorfbalLeague zijn allemaal te volgen via een livestream.