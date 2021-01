Scholen mogen grenzen stellen aan noodopvang kinderen

Scholen kampen sinds de tweede lockdown met een uitpuilende noodopvang. RTV Drenthe berichtte daar afgelopen donderdag over. Landelijk is het beeld hetzelfde: scholen kunnen de toestroom van kinderen soms niet aan waardoor de kwaliteit van het gegeven onderwijs in het gedrang komt. Slob erkent vandaag dat er een aantal knelpunten is, maar dat 'scholen nooit aan het onmogelijke worden gehouden'. "Ze mogen nee zeggen en grenzen stellen, in samenspraak met de ouders." De problemen ontstaan volgens de minister onder meer omdat medewerkers uitvallen omdat ze corona hebben of omdat ze in thuisquarantaine moeten.

Noodopvang voller dan tijdens eerste lockdown

Kinderen kunnen naar de noodopvang van de basisschool als een van de ouders een cruciaal beroep heeft, zoals de zorg. Kinderen die speciale begeleiding nodig hebben mogen ook komen, net als kinderen uit een onveilige gezinssituatie. Bij de noodopvang wordt vaak alleen toezicht gehouden en begeleiding aan kinderen gegeven; les krijgen ze niet.

Drenthe-breed zit die noodopvang voller dan tijdens de eerste lockdown in maart. "Het gaat in veel gevallen om een verdubbeling ten opzichte van maart", vertelde Albert Velthuis van CKC Drenthe eerder. "Maar het is te verklaren: het aantal coronapatiënten neemt toe. De ouders die in de zorg werken zijn daar enorm nodig en dus kunnen ze niet het thuisonderwijs verzorgen."

Het gevolg is dat leerkrachten nu soms noodzakelijk naar school moeten komen om toezicht te houden op de kinderen in de noodopvang, terwijl ze in eerste instantie ingezet werden om de thuiswerkende kinderen online te begeleiden. Naast personele problemen, zijn er ook materiële problemen. Op de Jan Thiesschool in Rolde komen ze bijvoorbeeld laptops tekort.