Sport en handel gaan hand in hand bij dressuurstal Marjan Hooge

"Mijn moeder verzorgt de jonge paarden en de veulens. Ik hou me hier vooral bezig met het trainen van de paarden", zegt Hooge. Ook de handel regelt ze voor het grootste gedeelte zelf. "Vroeger met de pony's deed mijn moeder dat. Maar nu loopt dat eigenlijk allemaal via mij."

Corona maakt handel makkelijker

En gek genoeg heeft de coronatijd ervoor gezorgd dat de handel misschien nog wel makkelijker verloopt dan anders. Zeker met buitenlandse klanten. "Ze komen nu niet over. Dat gaat nu allemaal via film. Er komt een tussenpersoon in Nederland om het paard te proberen. En dan wordt er meteen gekocht. Anders komt een eigenaar ook nog wel eens een tweede keer om het paard te proberen."

Kymona: hoogste dagscore bij IBOB

Op stal stelt Hooge ons voor aan twee groeibriljanten. Twee paarden van andere eigenaren die in principe behouden blijven voor de sport. De zesjarige merrie Kymona is eigendom van een Zwitserse eigenaar. "Zij hebben tot doel om haar op te laten leiden tot Grand Prix-niveau en dat mag ik doen. En daar ben ik erg blij mee", lacht Hooge. "Ze heeft ook het IBOB gelopen voor het predicaat en daar had ze de hoogste dagscore. Ze komt nu uit in de M1 en daar haalt ze ook scores van dik 70 procent. Dus dat komt wel goed denk ik."

Kadans: veel power en techniek

Een andere ster op stal is de grote zesjarige ruin Kadans. Eigendom van de familie Koopmans uit Elim. "Hij heeft zoveel power en techniek en hij is nog maar zes", vertelt Hooge enthousiast. "Als jong paard heeft hij zich al bewezen. Hij was derde op het WK voor jonge paarden in de categorie van de vierjarigen. Ook is hij al een paar keer doorgedrongen tot de halve finale van de PAVO-Cup en ook heeft hij Zuidbroek gewonnen."

'Als het schip voorbij komt, stap ik wel op'

Maar het beste paard van stal op dit moment is toch wel de 12-jarige ruin Ego Tripper Texel. Met hem reed Hooge inmiddels Grand Prix. Maar ook dit paard staat in de verkoop. "Ik heb inmiddels het hoogste niveau met hem bereikt. Je moet hem ook op het goede moment verkopen. Aan een jong paard heb ik dan weer meer uitdaging", verklaart Hooge zakelijk. "Tuurlijk. Je wilt met alle paarden altijd het hoogste bereiken. Maar ik zeg altijd: als het schip voorbij komt, stap ik wel op." Zo is haar vorige toppaard Eskara, waar ze ooit haar Grand Prix debuut mee maakte, is verkocht aan iemand in Australië.

Les van Bischot en Cornelissen

Met Ego Tripper Texel gaan we vandaag trainen in het Hippisch Centrum in Exloo. Daar staat instructrice Hester Bischot uit Dalen op haar te wachten. Zelf was Bischot de eerste amazone in Nederland die met een Portugese Luciano Grand Prix reed. Al drie jaar lang is Bischot de trainster van Hooge. Ook lest ze af en toe bij topamazone Adelinde Cornelissen.

"De combinatie was al heel ver in de opleiding toen ze hier kwam lessen", zegt Bischot. "Maar in het begin hebben we er vooral aan gewerkt dat er wat meer lossigheid in kwam. Dat heb je echt nodig voor de piaffe zodat ze echt terug kunnen verzamelen. En daarnaast hebben we ook een stuk vanaf de grond gedaan. Want dan kun je soms net iets makkelijker dingen aanleren. En daarna hebben we dat ook opgepakt onder het zadel."

'Serieus en professioneel'

Bischot prijst de instelling van Hooge. "Met alles wat ze doet is ze heel serieus en professioneel en ze heeft altijd een doel." Ego Tripper Texel is inmiddels twaalf jaar. Normaal gesproken kan de combinatie nog wel een tijdje mee op het hoogste niveau. Maar of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Want in Ees is alles te koop.