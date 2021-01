Online huiskamer moet eenzaamheid voorkomen

Kasteleijn: "Mensen zijn gewoon eenzaam aan het worden. Zeker met de eerste en tweede lockdown. Als ze alleen het prakkie voor de deur gezet krijgen, om het zo maar te zeggen, dan wordt je daar helemaal niet vrolijk van omdat je totaal geen contact hebt met de buitenwereld." Hieruit ontstond dus het idee voor een website waarop mensen "gewoon met mensen te kunnen kletsen over koetjes en kalfjes en wat je bezighoudt", aldus Kasteleijn.

Op de site wordt je verwelkomd met een foto van een brandende open haard. Een huiskamergevoel. Eerst kom je in een algemeen gesprek terecht. "Als je dan toch iets meer of iets anders wilt, dan kun je bijvoorbeeld tegen elkaar zeggen 'ik zie je in de bibliotheek' of 'ik zie je in de ondeugende kamer'", legt Kasteleijn uit. Verder praten in een aangrenzende kamer dus.

Een kamer kiezen

Want op de website zijn nu zes verschillende kamers te vinden, oftewel chatrooms met ieder een eigen thema: de slaapkamer, de leeskamer, de sociale kamer, de film en tv kamer, de bibliotheek en de ondeugende kamer. Kasteleijn: "De bedoeling is ook wel dat we meer kamers gaan maken, zodat je daar met zes à zeven mensen over politiek kunt praten, of over... noem maar op, maakt niet uit!" Zo ligt er bijvoorbeeld ook een idee voor een ondernemerskamer.

En die ondeugende kamer? "Het is geen datingsite", legt Kasteleijn uit. "Het is puur bedoeld als een site waar mensen een stukje gezelligheid kunnen vinden, die ze nu niet hebben. Maar ja, welke afspraken mensen onderling maken... daar wil ik niks van weten."

Om je aan te melden voor huiskamergeklets.nl is alleen een naam en e-mailadres vereist.