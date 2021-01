'Juist nu is een afspraak bij de tandarts belangrijk'

"Als iemand coronagerelateerde klachten heeft, moet die natuurlijk niet komen. Maar dan maken we meteen een nieuwe afspraak voor een paar weken later. En als we doorvragen en we komen erachter dat iemand afzegt uit angst dan proberen we diegene gerust te stellen en uit te leggen dat het veilig is. Meestal willen ze dan alsnog komen", legt tandarts Hans Prakken uit.

Onderzoekers van zorgvergelijker Independer stellen dat bijna een kwart van de Nederlanders niet meer naar de tandarts gaan sinds de coronacrisis. Maar dat klopt volgens de tandartsen niet. "Er wordt misschien wel een kwart van de afspraken afgezegd, maar dat is ook voor een groot deel door mensen die klachten hebben. Die maken vaak een paar weken later alsnog een afspraak."

Weinig kans op corona op te lopen bij de tandarts

Volgens Prakken is het bij de tandarts met de hygiëne goed geregeld. Hij merkt dan ook geen angst bij tandartsen om besmet te raken. "We hebben ook weinig extra maatregelen hoeven nemen. De wachtkamer hebben we anders ingericht zodat mensen meer afstand houden, mondkapjes zijn verplicht totdat cliënten in de stoel liggen en we ontsmetten nu ook deurklinken en de stoel tussen de cliënten door."

Mondzorg is volgens de tandarts belangrijk voor de weerstand. "Uit onderzoek blijkt dat mensen met een gebitsprobleem mogelijk meer vatbaar zijn voor corona. Mondgezondheid en je algehele gezondheid hebben met elkaar te maken."

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) merkt dat er zorgmijders zijn. "Harde cijfers hebben we niet, maar we schatten dat het zo tussen de zes tot tien procent ligt", zegt voorzitter van de KNMT Wolter Brands. "Het verschilt per regio, voor in hoeverre mensen daar in risicogroepen vallen. Voor Drenthe met relatief veel ouderen zou dat percentage vrij hoog kunnen liggen."