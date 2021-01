Hond Tinus aan de beterende hand na mondkapjes-incident

Hond Tinus kijkt zielig voor zich uit. Hij ligt op zijn matrasje in de woonkamer en naast hem een groter matras voor zijn baasje. De operatie is inmiddels een week geleden, maar nog altijd slaapt er 's nachts iemand bij Tinus. "Het was een hele zware operatie. De komende week kunnen er nog altijd complicaties optreden, dus we blijven hem goed in de gaten houden", vertelt baasje Janneke van Gerwen.

Sneden in maag en darm

Het eerste deel van het mondkapje werd uit de darmen gevist, maar helaas was dat niet alles. Ook de buik van Tinus moest worden opengesneden. "Ja het was een zware operatie, maar dat is het altijd wanneer er gesneden moet worden in organen. Door mogelijke lekkage kan dat vervelende complicaties opleveren", aldus dierenarts Remco van het Hof.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Het verwijderde mondkapje uit de maag van hond Tinus (Rechten: Dierenziekenhuis Assen)

Aan de betere hand

Wanneer de halsband tevoorschijn wordt gehaald, begint de staart van Tinus licht te kwispelen. "Hij gaat gelukkig alweer mee wandelen. Hij is wel heel sloom en nog lang niet de oude, maar we zijn allang blij dat er vooruitgang in zit", vertelt Van Gerwen. "We letten nu wel beter op rondzwervende mondkapjes. Ik hoop ook dat mensen dit zien en er ook beter op gaan letten. Het is gewoon erg gevaarlijk en daar is Tinus nu wel het bewijs van."

Rekening is betaald

De rekening van 749,30 euro hoeft de familie ook niet zelf te betalen. Radio 538 betaalt de rekening. Jaarlijks houdt de radiozender een actie onder de noemer 'Hierrr Met Je Rekening'. Daar kunnen mensen hun rekening naar toesturen en dan betaalt de zender mogelijk de rekening. Eén van gelukkigen was dit jaar dus de familie Van Gerwen.