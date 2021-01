Mette van de Merwe ontdekte 'cup marks' op Drentse hunebedden

Van de Merwe omschrijft de cup marks (ook wel schaalkuiltjes, in het Nederlands) als 'kleine, ronde door de mens in steen gehakte kuiltjes'. Ze kwam er voor het eerst mee in aanraking toen ze als archeologiestudente stage liep in het Deense Bornholm. "In Scandinavië is rotskunst veel bekender. Daar zijn rotstekeningen uitgehouwen in de natuurlijke rotsbodem. Het gaat dan vaak om tekeningen van schepen."

Rotskunst in Nederland

Tijdens haar stage ontstond het idee om ook in Nederland op zoek te gaan naar dit soort rotskunst. Zo kwam Van de Merwe in Drenthe terecht, bij het Hunebedcentrum. "Daar waren ze meteen enthousiast", vertelt Van de Merwe. Maar ze werd wel gewaarschuwd: de kans dat ze niks zou vinden, was aanwezig.

Ook Van de Merwe zelf kon er in eerste instantie niet veel over vinden. "De enige bekende cup marks zijn te vinden op hunebed D16, bij Balloo. Daar is wel over geschreven in algemene boeken over hunebedden, maar volgens mij was er niet eerder een dergelijk onderzoek naar cup marks uitgevoerd." Reden genoeg om een eigen onderzoek te starten.

Cup marks bij hunebed D2 bij Schipborg (Rechten: Mette van de Merwe)

Veldonderzoek in Drenthe

Eind 2017 begon ze haar veldonderzoek. Dat betekende: langs alle 54 Drentse hunebedden, op zoek naar cup marks. Ze begon bij hunebed D16, om de enige bekende cup marks met eigen ogen te zien. "En daar vond ik, op de eerste dag van mijn veldonderzoek, nieuwe cup marks. Op hetzelfde hunebed, maar op een andere deksteen." Dat gaf de studente hoop. En dat bleek geen valse hoop: Van de Merwe ontdekte de rotstekeningen op acht verschillende hunebedden.

Dat was niet gemakkelijk. De cup marks zijn vaak slecht te herkennen. Ook Van de Merwe had de cup marks zonder haar training in Scandinavië niet kunnen herkennen. "Toen ik stage liep in Denemarken, stelde iemand voor om op werkweek te gaan in het Zweedse Tanum. Daar leerden ze je hoe je rotskunst moest documenteren. Door verkalking van het gesteente kunnen de tekeningen namelijk verloren gaan. Tijdens die werkweek leer je bijvoorbeeld op lichtinval te letten en vooral veel te voelen met je vingers."

Die technieken kon ze in Drenthe weer gebruiken. Al met al duurde haar veldonderzoek twee maanden.

Cup marks op het hunebed D49 bij Schoonoord (Rechten: Mette van de Merwe)

Waarom is dit belangrijk?

Het lastige aan cup marks is, is dat niet precies bekend is wat hun functie was. "De tekeningen hadden waarschijnlijk een rituele functie, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, want er werd in die tijd nog niet geschreven", legt Van de Merwe uit. "We kunnen er veel over vertellen, maar er is niets te bewijzen."

Ook is lastig te achterhalen hoe oud de cup marks precies zijn, "want iedereen, uit elke tijd, kan een rondje tekenen. Dat hoeven niet per se de hunebedbouwers zelf te zijn geweest". Toch tasten archeologen niet helemaal in het duister. "De rotstekeningen van schepen in Scandinavië zijn vergeleken met soortgelijke afbeeldingen op voorwerp die beter gedateerd kunnen worden dan een steen. Daaruit blijkt dat die Scandinavische rotstekeningen van schepen in ieder geval uit de bronstijd en ijzertijd komen." Dit soort tekeningen van schepen zijn overigens niet in Drenthe gevonden.

De functie en datering van de cup marks zijn dus lastig te bepalen én ze zijn ook nog eens moeilijk te vinden. Hoe kunnen archeologen dan toch weten dat het iets belangrijks is wat ze onderzoeken? Van de Merwe: "In Scandinavië, bijvoorbeeld in het Noorse Alta, is zoveel van dit soort rotskunst gevonden, in zulke grote getale. En waarschijnlijk niet alleen daar, maar ook verder in Europa. Dat moet wel iets groots zijn geweest."

Niks op papier

Vooral de rituele kant van het onderzoek heeft Van de Merwe's interesse. "Juist omdat er niks over is geschreven en je je niet kunt baseren op geschreven bronnen, is het interessant om onderzoek te doen met wat je vindt. Hierdoor kun je vrij denken, in interpretaties. Vroeger leefden de mensen natuurlijk ook heel anders, met meer rituelen dan nu. Het is interessant om dat verschil te zien."

Van de Merwe is tegenwoordig archeoloog in Den Haag. Het onderzoek naar de cup marks is voor nu even afgerond. "Maar ik ontvang nog regelmatig reacties op mijn artikelen van mensen die meedenken over de herkomst van de cup marks. Het is leuk dat mensen zo meedenken."

Voor haar afstudeeronderzoek ontwierp Van de Merwe een informatieve poster, met daarop een overzicht van alle cup marks die ze vond op de Drentse hunebedden.