Drenthe Toen Archief: Harm Slot, wielrenner, schrijver en smokkelaar

Harm Slot uit Nieuw-Amsterdam vertelt openhartig over zijn smokkelactiviteiten in een bijzonder stukje radio-archief.

Vijftig pakjes sigaretten, Caballero. Die kostten 65 cent en daar beurde ik in die tijd 1,40 mark voor weer. Een keer over de kop heen." Harm Slot

Harm Slot, uiterst rechts, als wielrenner (Rechten: Dorpsarchief Nieuw Amsterdam Veenoord)

'Hij was een smokkelaar'

'Merkwaardige figuur in Drentsche plaggenhut' schrijft Tony van der Veen in 1970 boven aan een paginagroot krantenartikel over Harm Slot. Slot, dan 48, woont in een eenkamerhuisje in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 'het enige gebied in Drenthe waar de Nederlands-Duitse grens een kaarsrechte lijn vormt'. Die grens vormde meteen het illegale verdienmodel van de voormalige wielrenner. In de jaren 70 vertelt hij openhartig over zijn smokkelactiviteiten voor de RONO-microfoon.

'Die Hollander met z'n sigaretten'

"Ik was wielrenner en 's zomers kon ik de kost verdienen, maar 's winters niet. En werken wilde ik eigenlijk ook niet, omdat ik 's winters moest trainen. Dan ging ik één keer per week even met een vrachtje de grens over. Vijftig pakjes Caballero-sigaretten. Die kostten in die tijd 65 cent en daar beurde ik in die tijd 1,40 mark voor weer. Ging ik één keer over de kop heen." Angst kende hij naar eigen zeggen wel, maar over het algemeen werd hij door de marechaussee met rust gelaten.

Slot vervolgt: "Tegen schemerdonker ging ik Duitsland in. Op de fiets. Vijftig pakjes sigaretten bij me, alles had ik om me toegebonden. Paar halve ponden koffie. Soms een beetje tabak nog erbij, en dan kon ik zo naar Meppen. Daar was een arbeiderswijk. Had ik alle huizen als klant. Het tweede jaar ben ik daar weer weggegaan, want die schoolkinderen schreeuwden over straat: 'Daar heb je die Hollander met z'n sigaretten', en toen werd het verdacht hè? Maar de politie? Daar heb ik nooit hinder van gehad."

Luister hier naar de podcast met daarin het grote smokkel-interview met Harm Slot

Woning van Harm Slot op het Pikveld (Rechten: Dorpsarchief Nieuw Amsterdam Veenoord)

Harm Slot (1921-2002) was de eerste beroepswielrenner van Drenthe. Begonnen als amateur en beroepsrenner in de periode van 1958 tot 1973. Hij reed in koersen met grote namen als Fausto Coppi, Rik van Steenbergen, Stan Ockers en vele anderen. Vooral in de achterste gelederen. In het peloton kreeg hij bijnamen als 'Tarzan', 'Kluizenaar', 'Drentse Desperado' en 'Lazarus'. Fysiek detail: zijn rechterbeen was 8 centimeter korter dan zijn linkerbeen. Ambtenaar en turfgraver is hij ook nog geweest. Na zijn sportieve carrière hield hij zich bezig met de handel in werkelijk alles, waaronder lompen en oud ijzer en nam hij de pen ter hand. Zo werd het boek 'Drentse verhalen' gepubliceerd; uitgebracht in eigen beheer. Daarnaast was hij een, niet erg verdienstelijke, zondagsschilder. Bron: Geheugen van Drenthe en fabiofarelli.blogspot.com

Ik vond het wel makkelijk. Buiten de angst, hè? Maar ik heb nooit geen hinder gehad. Dat komt omdat ik mijn vaste klanten had. Later ging ik door het veen heen, dat was gemakkelijker." Harm Slot

Harm Slot (Rechten: Delpher / Nieuwsblad van het Noorden 09-05-1970)

Het hele gesprek met Harm Slot wordt zondagmiddag 10 januari uitgezonden in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. Daarna terug te luisteren via uitzending gemist en de podcast.