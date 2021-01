Michael de Leeuw: 'Opstaan en kwaliteit leveren'

De Leeuw is na een lichte hersenschudding weer inzetbaar. De topschutter, met vijf treffers, miste de wedstrijden tegen PEC Zwolle en FC Utrecht maar is nu weer 100 procent fit. "Tijdens de trainingen ging het steeds wel oké, maar thuis had ik toch steeds wel klachten. Maar nu is het weer helemaal goed."

De aanvalsleider was blij met de korte winterstop. "Het is denk ik wel even goed dat iedereen even aan iets anders kon denken. Even fris worden. Onze opdracht is duidelijk. We moeten punten pakken. We geloven erin en natuurlijk is het zelfvertrouwen niet heel groot, maar ook dan kan je een overwinning boeken. En daar begint alles mee. We moeten opstaan en kwaliteit leveren."

Ook Simon Tibbling keert vanavond terug in de basisoptelling. De Zweedse middenvelder raakte zijn basisplek kwijt na het verloren duel tegen Ajax eind november. "Ik ben blij om weer terug te zijn. Natuurlijk was het balen dat ik er naast kwam te staan, maar zo kan het gaan als je niet brengt wat er van je verwacht wordt. Dan moet je accepteren en keihard knokken om weer terug te keren en dat heb ik gedaan."