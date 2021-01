Chris en Rob halen kerstbomen op: inzamelingsactie voor het goede doel

"De bedoeling was om eerst bij ons in de buurt een stuk of twintig, misschien dertig bomen op te halen", lacht Groenewold. "Dan zouden we 100 of 200 euro binnenhalen, maar die aantallen zijn we inmiddels al ruim voorbij."

Oproepje

Het begon met een berichtje op Instagram, waarin de mannen hun buren oproepen om mee te doen en hun kerstbomen te laten ophalen. Dat bericht werd vervolgens zo vaak gedeeld, dat de actie groter opgezet moest. Inmiddels zijn de vrienden al dagen bezig met het ophalen van kerstbomen.

"Gelukkig bieden er genoeg mensen zich aan om mee te helpen", vertelt Groenewold. "We zijn vandaag bijvoorbeeld met bijna dertig mensen en zeven aanhangers. Iedereen krijgt een adressenlijst en een eigen route om met elkaar de laatste 250 bomen op te halen."

Mensen uit Nieuw-Buinen, de Monden, maar ook Musselkanaal, Pekela en Veendam zetten vandaag hun kerstboom aan de straat en maken een donatie over. Op de voorgaande dagen haalden de vrijwilligers zelfs bomen uit Groningen en Delfzijl. Het bedrag dat mensen moeten geven is 2,50 euro, maar de gemiddelde donatie is veel meer.

500 bomen, 5000 euro

Groenewold: "We halen in totaal vijfhonderd kerstbomen op en gisteravond passeerden we de grens van vijfduizend euro. Een geweldig bedrag." De bomen verdwijnen via de versnipperaar in de container, maar het ingezamelde geld krijgt een betere bestemming: de Maag Lever Darm Stichting. "De stichting helpt ons met alle promotie, zo hebben we bijvoorbeeld shirts en spandoeken gekregen."

Bo

Het is niet toevallig dat er voor deze stichting gekozen is. Groenewold en zijn vrouw verloren vorig jaar hun zoontje Bo, tien dagen na zijn geboorte, aan het NEC-virus, een gevaarlijke darmaandoening. "We besloten toen om op de begrafenis te collecteren voor de Maag Lever Darm Stichting. Dat werd zo mooi ontvangen door de stichting, we hadden veel persoonlijk contact en kregen het gevoel dat er echt iets met het geld gedaan werd."

"Daarom wilden we proberen om het bedrag dat we toen ophaalden te evenaren met deze actie, maar dat is al ruimschoots gelukt", besluit Groenewold.

Geen boom, wel doneren

Vandaag is de laatste dag dat Groenewold, Veltman en alle vrijwilligers kerstbomen ophalen, maar donaties zijn nog altijd welkom. Op de site van de Maag Lever Darm Stichting staat een doneerlink.