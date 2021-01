'Alle afspraken zijn verzegd, blij dat mensen zo massaal vaccineren'

"Alles wat vrij was is nu ingepland", zegt Feenstra in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Maar ik ben blij dat mensen zich zo massaal willen laten vaccineren."

Zelf zegt ze momenteel niets te kunnen doen aan de beperkte hoeveelheid vaccins dat beschikbaar is. "Alle afspraken worden gemaakt naar het aantal vaccins dat beschikbaar is in Oss. Waar alles is opgeslagen. Die zijn nu vergeven", zegt ze. "Ik hoop snel op meer mogelijkheden."

TT Circuit

Maandag begint op het TT Circuit de GGD met het vaccineren van zorgpersoneel. "Dat is de spil van het vaccineren in Drenthe. Daar wordt het Pfizer-vaccin gegeven." Toch is dat volgens Feenstra niet de enige plek waar mensen terecht kunnen. "Nu kunnen mensen alleen terecht op het TT Circuit, maar als er andere vaccins beschikbaar komen dan is het de bedoeling dat in elke gemeente een priklocatie komt."

Over de priklocaties komen bij de GGD veel vragen binnen. "We kunnen niet binnen elke woonplaats een locatie opzetten, maar binnen elke gemeente willen we plek hebben om te vaccineren."

Studenten

Maar ook krijgen ze vragen over wie de GGD ondersteunt bij het prikken. "Wij hebben straks de beschikking over mbo-studenten die straks kunnen vaccineren. Ze worden daarvoor opgeleid en kunnen dit straks inzetten als stage", zegt Feenstra.

GGD Drenthe werkt samen met het Drenthe College en het Noorderpoortcollege om studenten in te zetten om te gaan vaccineren. "Maar de kwaliteit is belangrijk." Iedereen krijgt daarom een programma aangeboden om het vaccineren te leren. Twintig studenten van het Noorderpoort zijn al beschikbaar om het vaccineren te leren.

Wanneer de studenten ingezet kunnen worden is afhankelijk van de beschikbaarheid van de verschillende vaccins.