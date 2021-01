Campagne voor meer bomen, ook in Drenthe: 'Iedere provincie krijgt een nieuw bos'

Voor 7,50 euro kunnen mensen een boom kopen, die na de actie door Staatsbosbeheer geplant wordt. Deskundigen geven in het programma uitleg over het belang van bossen. Boswachter Martijn Harms van boswachterij Gieten-Borger doet dat namens Drenthe.

'Belangrijk om onze klimaatdoelen te halen'

"Ik heb dus laten zien dat we hier bijvoorbeeld een multifunctioneel bos hebben", vervolgt Harms. "Waarin natuur, recreatie en productie naar voren komt. We laten zien dat dat bos erg belangrijk is. Bomen nemen veel CO2 op. Zodra je dat hout zaagt en er planken en balken van maakt, dan blijft dat CO2 vast liggen. De bomen die overblijven nemen meer CO2 op. Daarom is het ook erg van belang om meer bomen aan te planten, ook om de klimaatdoelen te behalen."

Er moeten meer bomen komen in Nederland, vindt Staatsbosbeheer (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Het bos Gieten-Borger is 2700 hectare. "In heel Nederland willen we dus twee keer dat gebied, verdubbelen. Elke provincie krijgt een nieuw bos. In Drenthe is dat in boswachter Emmen-Sleen, maar als Staatsbosbeheer zelf gaan we ook her en der bomen planten. Zoals in deze boswachterij pakken we verschillende stukken."

Tien procent van ons landoppervlak bestaat uit bomen

Tien procent van ons landoppervlak bestaat uit bomen, volgens Staatsbosbeheer te weinig. Scandinavische landen en Duitsland hebben bijvoorbeeld dertig procent van hun landoppervlakte uit bomen bestaan. Met de actie zijn inmiddels zo'n 46.000 bomen verkocht. Een druppel op de gloeiende plaat, volgens Harms. "Dat is heel weinig op die tien procent. Maar het doel is ook om bewustwording bij mensen te creëren. Hoe belangrijk bomen zijn voor ons ecosysteem."

'Bomen planten gaat niet zomaar'

De campagne en de bomenkoopactie loopt tot maart. Daarna wordt het programma uitgezonden op de EO en worden de bomen geplant door Staatsbosbeheer. Al gaat dat laatste, niet zomaar. "We moeten ook kijken naar het klimaatbestendige bos. We staan hier bij fijnsparren. Die hebben het erg zwaar gehad de laatste jaren door de droge zomers. En daardoor erg gevoelig voor de letterzetter. Deze bomen gaan dus helaas bijna allemaal dood. Dat zijn bijvoorbeeld ook bomen die we niet opnieuw gaan aanplanten, maar naar boomsoorten kijken die daar beter tegen kunnen", besluit Harms.