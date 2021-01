FC Emmen zakt dieper weg in moeras na forse nederlaag tegen Twente

Door de nederlaag staat Emmen nog steviger op de laatste plaats in de eredivisie, omdat naaste concurrent ADO Den Haag wel won (bij RKC met 1-0). Het verschil met de veilige plek 15 is vijf punten.

Dick Lukkien startte tegen Twente met Telgenkamp, Cavlan, Van Rhijn, Araujo, Bijl, Veendorp, Tibbling, Bernadou, Peña, Jansen en De Leeuw. Voor Tibbling was het zijn eerste basisplaats sinds eind november, Bijl keerde daardoor weer terug naar zijn vertrouwde positie als rechtsback en voorin stond voor het eerst sinds weken weer het ervaren koppel De Leeuw/Jansen.

Het begin was nog aardig, maar na tien minuten kreeg Twente steeds meer de overhand. Emmen probeerde via het midden te combineren en vandaar uit de zijkanten in te schakelen met de diepgaande Cavlan en Bijl. Maar dat plannetje werd snel geneutraliseerd door de Enschedeërs en toen Cerny de 0-1 maakte (in de 16e minuut) was dat een flinke tik op de neus. Toch kreeg Emmen daarna wel twee prima kansen op de gelijkmaker. De tegenvallende Peña leverde een goede voorzet op Bijl, maar die kon net niet koppen en even later zag Veendorp zijn kopbal net naast gaan.

Toen Twente, in de 33e minuut, via Menig op 0-2 kwam na simpel balverlies door Peña (die blind inspeelde op Bernadou). Cerny pikte op, gaf de bal aan Menig en die schoot fraai binnen via de onderkant van de lat.

Vlak voor rust werd het ook nog 0-3. Weer verloor Emmen simpel de bal. Oosterwolde kreeg vervolgens veel te veel vrijheid om een voorzet te geven. Bosch stond volledig vrij (Cavlan liet zich simpel verrassen) en tikte binnen.

Na rust had Emmen dankzij een blunder van Twente-doelman Drommel nog een kleine opleving. Miguel Araujo scoorde zijn vierde goal van het seizoen, maar toen Cerny een paar minuten later vanuit de omschakeling zijn tweede van de avond maakte (1-4) ging de wedstrijd definitief op slot.