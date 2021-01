Terug naar Bankenbosch: 'Dit was de mooiste tijd'

Trefwoord: weemoed. Die emotie duikt steeds weer op tijdens de wandeling over het terrein van de voormalige penitentiaire inrichting. "Hier heb ik wel de mooiste tijd van mijn beroepsleven meegemaakt", mijmert gevangenenbewaarder Ebel Duursma. Over dik twee jaar zit zijn taak bij Justitie erop. Hij werkt nu nog in de bajes Esserheem. "Een heel andere regime, een heel andere tijd ook."

Bankenbosch sloot in 2013 de deuren vanwege bezuinigingen. Daarna kreeg het de functie van vluchtelingenopvang. In mei 2018 werd de opvang gesloten en nu wordt een aantal van de panden op het terrein bewoond door antikraak-wachten.

Ebel Duursma, gevangenbewaarder, jaren 80 (Rechten: Ebel Duursma)

Gedetineerden hadden zelf een sleutel

"We hadden hier de zelfmelders, dat waren mensen die een korte straf hadden uitstaan bij Justitie. Die kregen dan een brief dat ze zich hier melden moesten. Ze hadden kleine delicten gepleegd. Het waren drankrijders, dat soort werk. En jongens die na een lange straf weer geschikt moesten worden gemaakt voor de vrijheid. Sommigen hadden zolang achter de deur gezeten, dat ze niet eens naar buiten durfden. Dan moest je meelopen, tot de eerste angst eraf was."

Ook voor Duursma zelf was het wennen om gedetineerden 'zomaar' los rond te zien lopen. "De jongens hadden hier hun eigen agenda, de één ging naar een cursus, de ander had een baantje buiten de hekken. Ik wist niet wat ik zag toen ik hier voor het eerst kwam. Waarom loopt die daar, wat gaat die doen? Onwennig, geen sleutelbos, geen deuren die je op slot moest doen. De gedetineerden hadden zelf een sleutel van hun kamer, een cel kon je dat niet noemen."

(Rechten: RTV Drenthe / Marjolein Knol)

'Altijd wat lekkers in het vet'

"Die hekken die je nu ziet staan, die waren er toen niet. Er hing geen bajessfeer. Het gebeurde haast nooit dat er iemand wegliep, waarom zouden ze ook? Als ze dan gesnapt werden, moesten ze weer onder het strenge regime in de normale gevangenis. Daar zat niemand op te wachten." Ook voor de bewaarders was Bankenbosch was het een eigen koninkrijkje. "Wij waren moeilijk aan te sturen voor de directie."

Duursma opent de deur van een klein gebouw dat midden op het terrein staat. "Dit noemden we het crisiscentrum. Hier zaten we tijdens de nachtdienst." Het pand heeft geleden onder de lange leegstand, het is er koud en vochtig. Duursma wijst naar een nu lege muur: "Daar hing een televisie., die was altijd aan. En daar, op dat aanrecht, heel belangrijk, daar stond de friteuse. Die draaide overuren, er zat altijd wel wat lekkers in het vet."

Een fles jenever tussen de borsten

Een van de taken van de bewaarders was het handhaven van het verbod op alcohol. Duursma: "Natuurlijk probeerde men hier drank naar binnen te smokkelen. Ik heb weleens een tas met volle flessen gevonden, die was opgehangen onder dat bruggetje daar. Het is dat ik wat gerinkel hoorde toen ik eroverheen liep, anders had ik ze nooit ontdekt."

Eén gedetineerde was wel erg vindingrijk. Duursma: "Die was altijd dronken als het bezoekuur voorbij was. En wij konden er maar niet achter komen hoe hij dat voor elkaar kreeg. Een raadsel! Ja, hij zat lekker te knuffelen met zijn vrouw. Dat was een forse tante. Ze gaven elkaar kusjes geven in de hals en zo. Tot we ontdekten dat zij precies daar in die hals een slangetje had zitten, dat ging rechtstreeks naar een fles jenever tussen haar borsten."

Mogelijk komt Bankenbosch weer in functie als de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven aangepast gaan worden aan de eisen van deze tijd. De gevangenen die minder zware beveiliging nodig hebben zouden wellicht in Bankenbosch kunnen worden ondergebracht. "Maar de sfeer van toen, die komt niet weer", meent Duursma. "Wat ik hier destijds heb gevonden, dat is verdwenen. Definitief."