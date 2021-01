De Groot: 'Eelde kan een rol spelen in duurzame luchtvaart'

Ze begon haar carrière bij de Schipholgroep en kwam via vliegveld Teuge en vliegveld Twente nu terecht bij Groningen Airport Eelde. "Mijn vader is Fries, mijn moeder Gronings en mijn oma Drents. Ik ben dus een echte Noorderling", laat De Groot weten in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Ze heeft ook al een duidelijk doel voor ogen voor het vliegveld. "Ik vind duurzame luchtvaart heel belangrijk. Eelde kan daar een grote rol in spelen." Hoe ze dat wil doen? "De lesvluchten geven in de omgeving veel last, ik zie elektrisch vliegen daar echt als de toekomst."

Den Haag

Maar niet alleen duurzame luchtvaart zal een belangrijke opdracht zijn voor De Groot. "Ik moet ook zorgen voor financiële stabiliteit en continuïteit." Dan wordt vaak geroepen dat er geld gehaald moet worden in Den Haag. "Maar ik denk dat dat niet alleen uit Den Haag moet komen. De luchthaven heeft een maatschappelijke functie met donorvluchten en lesvluchten, dus de relevantie is er voor Den Haag wel. Maar ik vind dat het niet alleen op Den Haag moet aankomen."

Ze is blij met de nieuwste luchtvaartnota. "We worden genoemd", aldus De Groot. "Dat is al een heel andere insteek dan andere jaren. Nu kunnen we onderling bespreken waar de kracht zit. Als Schiphol overloopt, dan kan er dus uitgeweken worden naar Eelde."

Wat ze verder met Eelde wil moet volgens haar nog blijken. "Ik ben nu bezig met het lezen van aanbevelingsrapporten." In één van die rapporten staat de mogelijkheid van een ontmantelingsbedrijf voor vliegtuigen. "Die heb ik al naar Twente gehaald. Als ik die nu naar Eelde haal, dan heb ik ruzie in Twente."