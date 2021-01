Dick Lukkien: 'Na iedere tik opstaan, hoe moeilijk dat ook is'

Volgens de oefenmeester werden de goals, niet voor het eerst dit seizoen, veel te gemakkelijk weggegeven. "En ieder tikje doet iets met het zelfvertrouwen binnen het team, dat is heel duidelijk. Zeker na de tweede goal, die we zomaar weggeven na balverlies van Sergio Peña, werden we slordiger en slordiger."

"Dit is opnieuw een forse tik op de kin, maar we moeten opstaan. Voor alle mensen die deze club een warm hart toedragen. Er is ook geen alternatief. Wat moeten we dan.. ermee stoppen? Hoe we hieruit komen? Door te blijven doen, dat blijf ik zeggen. Met z'n allen hebben we ons in deze positie gemanoeuvreerd. Dat het moeilijk is, dat is duidelijk. Nu zijn we echte kerels nodig."