Op jacht naar winterplanten tussen de straatstenen: 'Kijk om je heen'

"Kijk, het leukste hier is dat er een viooltje staat te bloeien. Een driekleurig viooltje in al zijn eenvoud zo tussen de straatstenen in de Hoofdstraat. En dat wil je wel delen met andere mensen", zegt Verburg.

Stoepkrijt

Samen met de 12-jarige Marius Schaak, ook lid van de natuurvereniging, loopt hij verder. Vlak voor het gemeentehuis staat het harig kruiskruid. "Kijk als je goed kijkt door mijn loep. Dan zie je de haren heel erg goed", zegt Verburg tegen Marius, die geïnteresseerd meekijkt. "Ik heb al heel veel geleerd over winterplanten. Het zijn er echt heel veel."

Met stoepkrijt tekent Marius een pijl en schrijft vervolgens de naam erbij. "Dit doen we zodat mensen weten welke plant het is."

"Het is heel leuk om eigenlijk in zo'n coronajaar mensen bij de natuur te betrekken", vult Verburg aan.

Aantal bloeiende winterplanten neemt toe

Omdat de telling van de winterplanten door het coronavirus georganiseerd door natuurorganisatie Floron niet door kon gaan, is het idee met stoepkrijt bedacht. Uit het nieuwste onderzoek van de organisatie, die zich inzet voor het behoud van wilde flora, blijkt dat het aantal bloeiende winterplanten toeneemt. Deze winter waren dat 624 stuks. En deze planten groeien juist in de straat, op het industrieterrein of in een woonwijk.

Stuifbal: zeldzaam

Toch was de stuifbal voor de vereniging dé ontdekking van deze winter "Het is heel bijzonder als je zo met planten bezig bent, wat je dan tegenkomt, bijvoorbeeld deze paddenstoel. Hier zien we dus gewoon de ruwstelige stuifbal. Deze is maar één keer eerder in Drenthe ontdekt. In Havelte. Daar stond er maar eentje. En hier in zo'n perkje in een drukke straat, zo'n honderdvijftig. Toen we hier achter kwamen, waren we echt verrukt. Dit is geweldig", zegt Verburg, geknield bij de paddenstoel.

"En kijk: als je er in knijpt. Komt er stuifmeel uit. Dit kun je oneindig blijven doen", lacht hij. "Op deze manier verspreidt 'ie zich. En wil 'ie zijn sporen kwijt. Je hele handen komen er wel onder te zitten."

Genoeg te ontdekken dus. "Als je maar om je heen kijkt", besluit Verburg.