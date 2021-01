Muzieklijst Harry's Blues 10 januari 2021

Oude bluessongs hebben vaak vele vaders. Zo is bijvoorbeeld het nummer Rock me baby, bekend van de LP Afscheidsconcert van Cuby & the Blizzards uit 1974, vooral bekend van B. B. King. Hij bracht het in 1964 uit. Maar de eerste die het op de plaat zette was Lil' Son Jackson in 1951. Hij noemde het toen nog Rockin' and rollin'. Hij was weer geïnspireerd door Rockin' chair blues van Big Bill Broonzy uit 1940, Rock me mama van Arthur Crudup uit 1944 en Roll me mama van Curtis Jones uit 1939. Kortom, links en rechts werd wat geleend, gejat of geplagieerd en zo ontstond een legendarisch nummer.