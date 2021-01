Gerechtshof Leeuwarden hakt knoop door in zaak Sharleyne

Het OM eiste vorige maand tijdens het hoger beroep in de zaak bij het gerechtshof in Leeuwarden opnieuw tien jaar cel tegen Heleen J. voor doodslag. Haar advocaat vroeg vrijspraak, omdat hij vindt dat er totaal geen bewijs is. Vanmiddag doet het hof uitspraak.

Meningsverschillen over letsel

Moeder Heleen J. (41) heeft Sharleyne voor haar val naar beneden eerst nog proberen te wurgen, stelt het Openbaar Ministerie op basis van onderzoek door een Belgische forensisch arts. Hij baseert dat op rode vlekjes in de hals van het meisje en puntbloedingen in haar ogen.

Maar volgens drie forensisch pathologen met veel meer ervaring - twee van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en één expert op het gebied van kinderletsel uit Liverpool - kan dat letsel ook goed door de val zelf zijn ontstaan. Volgens één van de NFI-deskundigen geldt dat niet voor twee van de plekjes in de hals. Die lijken volgens haar op afdrukken van vingers. Dat betrekt het OM ook bij het bewijs dat er wel degelijk een misdrijf is gepleegd.

Advocaat: 'Geen bewijs voor misdrijf'

Volgens advocaat Paul van Jaarsveld, die moeder Heleen J. vanaf haar arrestatie in 2015 bijstaat, is niet vast te stellen dat er een misdrijf is gepleegd. Wat hem betreft liggen alle opties open, ook zelfmoord en een ongeluk, omdat niks honderd procent valt uit te sluiten. Heleen J. ontkent dat zij schuldig is.

De rechtbank in Assen dacht er in juli 2018 net zo over als Van Jaarsveld en sprak J. vrij. Vrijwel direct ging het OM - dat in 2015 de zaak nog na drie maanden seponeerde - in hoger beroep. Waar het OM in 2015 nog concludeerde dat er te weinig bewijs was dat J. een misdrijf had gepleegd, gaat het er sinds het tweede onderzoek, dat in 2017 werd opgestart, wél vanuit dat J. haar dochter heeft omgebracht.

In de nacht van 8 juni 2015 viel Sharleyne van tien hoog naar beneden (Rechten: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

Tijdens het hoger beroep keek de Britse forensisch patholoog, op verzoek van het OM zelf, voor het eerst naar de zaak. Hij concludeerde dat uit het letsel dat Sharleyne had toen ze onderaan de flat werd gevonden niet kan worden vastgesteld dat er een misdrijf is gepleegd. Al haar letsel kan worden verklaard door de val, legde hij vorige maand via een videoverbinding met het hof in Leeuwarden uit.

Hij sluit zich aan bij de forensisch patholoog van het NFI, die het lichaam van het meisje in juni 2015 zelf onderzocht. "Je kunt verwurging niet bewijzen aan de hand van dit letsel", zei zij tijdens de zitting bij het hof. Haar collega is het met haar eens, maar maakt dus een uitzondering voor twee van de plekjes in de hals.

Verklaringen medeflatbewoners

Ondanks hun stelligheid en kritiek op de conclusies van de Belgische forensisch arts blijft het OM zijn conclusies volgen en telt daarbij op dat een bovenbuurman in de bewuste nacht een gesprek, een harde bonk en getik bij de reling van de galerij zegt te hebben gehoord.

Ook zagen de twee flatbewoners moeder Heleen J. vlak nadat ze het lichaam van Sharleyene vonden naar beneden kijken. Dat de vrouw veel stress had door gedoe met Sharleynes vader en jeugdzorg én veel dronk, rekent het OM ook in haar nadeel mee.

In het appartement van J. zijn volgens haar advocaat geen sporen van geweld gevonden. Van Jaarsveld benadrukt ook dat de meest ervaren pathologen een misdrijf aan de hand van het letsel dat Sharleyne had niet kunnen bewijzen. Hij trekt de verklaring van de bovenbuurman in twijfel, omdat de man daar pas twee jaar na de dood van het meisje mee kwam.

Moeder op de galerij

Bovendien kan het volgens Van Jaarsveld niet kloppen dat de mannen die Sharleyne vonden Heleen J. onmiddellijk na de val van het kind op de galerij zagen staan, zoals het OM zegt. Het is onduidelijk hoe lang Sharleyne er al lag toen de twee haar vonden. Dat is door de politie ook niet onderzocht, stelt de advocaat.

De mannen zeggen allebei dat ze een klap hoorden, zich toen hebben aangekleed en naar buiten zijn gegaan. Eén van hen belde 112 toen ze het meisje zagen liggen. Van Jaarsveld heeft berekend dat het minstens vijf minuten heeft geduurd voor ze bij het lichaam van Sharleyne waren. Eén van hen heeft verklaard dat ze op dat moment een vrouw uit de flatwoning op de tiende verdieping zagen komen, die naar beneden keek.

Dat ondersteunt volgen de advocaat de verklaring van zijn cliënte, die heeft gezegd dat ze die nacht wakker werd van tocht en ontdekte dat Sharleynes raam open stond. Haar bed bleek leeg. Toen ze haar dochter in huis niet kon vinden, zocht ze op de galerij op en keek ze daarna naar beneden. Op dat moment zag ze Sharleyne liggen en kreeg ze naar eigen zeggen een black-out.