Veel winterbloeiers door zacht winterweer

In de tuin en in het wild zijn momenteel bloeiende bloemen te zien. Hier en daar zie je ook al knoppen en zelfs voorjaarsbloeiers steken de kop op. Door het zachte weer in november en december duurt voor heel wat planten de najaarsbloei langer. Dat zien we terug in de resultaten van de Eindejaars Plantenjacht.

Met de (nacht)vorst van de laatste dagen levert het een opmerkelijk beeld: ijskristallen aan bloemen die je eigenlijk pas in het voorjaar verwacht. In het hele land zijn veel wilde of verwilderde plantensoorten bloeiend waargenomen tijdens de Eindejaars Plantenjacht. Floron en Tuintelling.nl riepen op om tussen Eerste Kerstdag en 3 januari een uurtje al wandelend of in de eigen tuin bloeiende planten te tellen.

In totaal zijn er 624 wilde of verwilderde plantensoorten geteld die nog bloeien. Dat is een derde van de Nederlandse wilde planten. Het madeliefje voert de lijst aan, gevolgd door straatgras en klein kruiskruid. Canadese fijnstraal en herderstasje zijn opvallende stijgers. De plantenjacht werd voor de zevende keer gehouden. Benieuwd wat er bij jou in de buurt is geteld? Kijk dan op de kaart met de resultaten.

Lees ook: