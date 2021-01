FC Emmen bevestigt komst van middenvelder Jari Vlak

Jari Vlak is speler van FC Emmen. Hij heeft een contract getekend tot de zomer van 2023, met een optie voor nog een seizoen. De middenvelder van 22 komt over van FC Volendam.

Vlak is de eerste nieuwe speler van 2021 voor Emmen. "Na het vertrek van Michael Chacon moesten we schakelen en daar waren we op voorbereid," zegt voorzitter Ronald Lubbers.

"We hebben Jari nadrukkelijk gevolgd in de Keuken Kampioen Divisie. Hij is een krachtige middenvelder met een goed spelinzicht en zoekt altijd de weg naar voren. Met zijn kwaliteiten kan hij direct een versterking zijn voor de ploeg, maar het is ook zeker een interessante speler met het oog op de toekomst."

Illegaal feest

De geboren Volendammer doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte in 2018 zijn debuut in het betaald voetbal. Hij speelde 72 wedstrijden voor FC Volendam, waarin hij zeven keer scoorde. In oktober raakte hij zijn basisplaats kwijt na een bezoek aan een illegaal feest. Het lukte hem daarna niet meer om zijn basisplek te heroveren.

Vlak had in Volendam een aflopend contract. Het is niet bekendgemaakt of FC Emmen een afkoopsom voor hem betaalt.

