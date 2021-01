Eerste zorgmedewerkers gevaccineerd in centrum op TT-Circuit

In Assen is om 09.00 uur de eerste prik gezet. Drenthe is één van de drie regio's waar vandaag is begonnen met het vaccineren van zorgmedewerkers. In Amsterdam gebeurt dat bij de RAI, in Den Haag bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag.

Geduld

"Vandaag worden 250 mensen gevaccineerd. Maar al snel gaan we naar 300 mensen per dag, en dat 7 dagen in de week", aldus Marjon Feenstra, manager van GGD Drenthe. "Op dit moment vaccineren we mensen die in verpleeghuizen werken en in kleinschalige woonvoorzieningen. Ze kunnen hier de komende drie weken terecht en daarna nog een keer voor de tweede vaccinatie."

Andere zorgmedewerkers moeten nog even geduld hebben, zegt Feenstra. "Dat is iets wat landelijk wordt bepaald. Op het moment dat er weer voldoende vaccins zijn voor die groepen, krijgen zij via hun werkgever een uitnodiging om zich in te schrijven."

Zorgpersoneel al ingeënt

Eerder begonnen de vaccinaties in Veghel, Rotterdam en Houten. Later deze week start het prikken in de rest van het land. Ook ziekenhuismedewerkers die in de acute zorg werken worden sinds vorige week gevaccineerd. Dat gebeurt in de ziekenhuizen zelf. Tot en met gisteren hebben 31.000 medewerkers het coronavaccin gekregen.

Bij Treant Zorggroep in Emmen zijn vorige week 382 medewerkers van de spoedeisende hulp, de intensive care en de coronaverpleegafdeling ingeënt. Treant laat weten dat van de groep medewerkers die als eerste in aanmerking kwam voor het coronavaccin, meer dan 95 procent gehoor heeft gegeven aan de oproep om zich te laten vaccineren.

Bij het Wilhemina Ziekenhuis Assen zijn 214 medewerkers en 255 ambulancemedewerkers gevaccineerd.

Tijdlijn eerste vaccinatieronde - 6 januari 2021: Start vaccinatie eerste zorgmedewerkers verpleeghuiszorg en ziekenhuispersoneel

- 11 januari 2021: Start vaccinatie zorgmedewerkers op centrale locaties in 3 regio's waaronder Drenthe

- 18 januari 2021: Start vaccinatie op alle 25 locaties

- 29 januari 2021: Start tweede vaccinatie van zorgmedewerkers week 6 januari

- 29 januari 2021: Start tweede vaccinatie van zorgmedewerkers week 6 januari

- 1 februari 2021: Start tweede vaccinatie van zorgmedewerkers week 11 januari

