Nieuwe actie na afbranden clubgebouw: 'We hopen nog op een paar centen'

Eind vorig jaar verwoestte een brand het volledige clubgebouw, waarna de betrokken dorpeling Wout Smit een doneeractie op poten zette. Hij is ook de initiatiefnemer van het livestream-concert dat eind januari gehouden moet worden.

Lockdown

"Ik wil gewoon graag mijn steentje bijdragen", vertelt hij. De Hollandschevelder zit zelf niet in het bestuur van de schaatsvereniging, maar is wel lid. "Het concert gaat sowieso door, ook al wordt de lockdown verlengd. Dan verschuift de datum eventueel nog, maar het concert gaat hoe dan ook door", is Smit overtuigd.

Tijdens het concert treden verschillende artiesten uit de omgeving van Hollandscheveld op. Zo komt er een rockband en een artiestengroep dat de traditionele muziekstijl Ierse folk gaat spelen. Daarnaast treedt er nog een countryzanger op. "Die laatste benaderde mij, de andere twee groepen kende ik al. Ik dacht gelijk: deze handschoen pak ik op", vertelt Smit.

Gezellige avond

Of Smit zelf nog hoop heeft dat de brandstichter(s) worden opgepakt? "Je zou denken dat de daders wel een keer tegen de lamp lopen, maar het is een lastig onderzoek. Ik heb er toch een hard hoofd in", zegt Smit. Naast het clubgebouw dat in vlammen op ging, waren er diezelfde avond en nacht ook branden in Hoogeveen, dat een paar kilometer van Hollandscheveld ligt. Verschillende auto's gingen in vlammen op.

Smit hoopt in ieder geval op een mooie concertavond voor de ijsclub. "Als we tussen de 200 en 300 tickets verkopen, dan ben ik tevreden. Op deze manier kun je mensen tijdens een lockdown ook een gezellige avond bieden. Ook voor de jeugd. Het mes snijdt dus aan twee kanten", ziet Smit het positief in.

Stenen en brandveiliger clubhuis

Bestuurslid Albert Lok is blij met de nieuwe actie. "Er moet namelijk een nieuw gebouw komen dat brandveiliger is, we willen nu een stenen clubgebouw", zegt Lok. Het afgebrande gebouw was van hout. "Maar het geld voor dat nieuwe, stenen clubgebouw wordt niet allemaal verzekerd."

Lok heeft de afgelopen tijd enorm veel steunbetuigingen gekregen nadat het clubhuis in vlammen opging. "Mensen hadden medelijden met ons, we kregen zelfs donaties van 500 euro binnen. Maar natuurlijk hopen we nog op een paar centen", benadrukt Lok. Hij weet zeker dat het gebouw van zijn VIOS in brand is gestoken. "Dat is zeker: de verzekering heeft dat ook gezegd."

Het online benefietconcert staat gepland op 30 januari.

