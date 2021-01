Moeder Sharleyne bijna 10 jaar de cel in voor doodslag op dochter

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand tien jaar gevangenisstraf voor doodslag en J.'s advocaat Paul van Jaarsveld vroeg vrijspraak. Volgens hem is er helemaal geen bewijs voor een misdrijf, maar zou Sharleyne ook door een ongeluk kunnen zijn gevallen of zelfmoord hebben gepleegd.

Maar het hof denkt daar anders over. Hoewel het hof wurging niet te bewijzen vindt, vindt het dat er wel genoeg bewijs is dat Heleen J. Sharleyne in de nacht van 8 juni van de flat heeft gegooid of laten vallen. Dat baseert het hof onder meer op getuigenverklaringen van de bovenbuurman, die allerlei geluiden heeft gehoord in de nacht van de val.

'Verklaring bovenbuurman wel betrouwbaar'

Omdat hij pas twee jaar na de dood van het meisje met zijn verhaal kwam, vond de rechtbank in Assen hem als getuige niet betrouwbaar. Zijn herinneringen konden zijn beïnvloed door bijvoorbeeld de vele media-aandacht voor de zaak. Het hof heeft daarom een geheugendeskundige onderzoek laten doen en die kwam tot de conclusie dat de verklaringen van de bovenbuurman 'in aanzienlijke mate' betrouwbaar zijn.

Advocaat Paul van Jaarsveld plaatste daar kritische kanttekeningen bij, omdat de deskundige gelooft in de verklaring van de bovenbuurman dat hij zijn verhaal ook vlak na de val van Sharleyne al aan de politie heeft verteld tijdens een buurtonderzoek. Maar de politie heeft die verklaring niet kunnen terugvinden. Van Jaarsveld trok het oordeel van de geheugendeskundige daarom in twijfel. Het hof doet dat niet.

Vinders van het lichaam

Ook twee flatbewoners die Sharleyne vonden en daarna haar moeder op de galerij zagen staan, zijn voor het hof doorslaggevend. Zij zagen J. kort na de val van haar dochter op de tiende verdieping lopen en naar beneden kijken. Daarna ging de vrouw naar binnen bij het appartement van een vriend op de eerste verdieping. Toen ze daarna de flat uitliep, ging ze rechtstreeks naar haar auto en niet naar de plek waar haar dochter lag.

Tegen twee agenten die haar daar aanspraken, verklaarde J. uit zichzelf dat ze ruzie had gehad met Sharleyne die avond en dat ze een afscheidsbriefje had gevonden. Volgens de agenten was ze dronken en in de war. Tijdens de rechtszaak bij het hof zei Heleen J. dat zij zich dat niet meer herinnerde. Op de kamer van Sharleyne is wel een briefje gevonden met de tekst 'mama ik haat je'.

Geen betrokkenheid van anderen

Omdat Heleen J. die nacht alleen thuis was met haar dochter en er geen aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van anderen, kan alleen J. haar dochter hebben omgebracht, stelt het hof. J. heeft zelf ontkend dat zij betrokken is bij Sharleynes dood. Haar verhaal noemt het hof 'niet geloofwaardig', omdat het niet klopt met de verklaring van de overbuurman. J. zegt dat ze sliep, wakker werd van tocht en dat ze ontdekte dat Sharleyne onderaan de flat lag toen ze haar ging zoeken.

Volgens het hof was J. als alleenstaande moeder degene die Sharleyne had moeten verzorgen en beschermen. "Dat heeft ze verzaakt. Ze heeft haar dochter het recht op leven ontnomen en de vader en grootouders van Sharleyne onherstelbaar leed toegebracht", luidt het oordeel. Moord is volgens het hof niet te bewijzen, omdat er geen aanwijzingen zijn dat J. een plan had om haar dochter te doden.

Het hof heeft bepaald dat ze vandaag meteen gevangen genomen moet worden. J. was vrij sinds haar vrijspraak in juli 2018. Omdat het lang geduurd heeft voor de zaak behandeld is, is de straf iets lager dan de tien jaar die het OM had geëist: negen jaar en negen maanden. Heleen J. moet haar ex, vader Victor Remouchamps, 20.000 euro schadevergoeding betalen.