Vader Sharleyne: 'Belofte aan dochter eindelijk kunnen inlossen'

"Hij heeft de belofte aan zijn dochter eindelijk kunnen inlossen, namelijk het voor het gerecht brengen en veroordeeld krijgen van de dader. Eindelijk is er recht gedaan aan het leven van Sharleyne", aldus Diekstra.

Volgens het hof is bewezen dat J. hun dochter in de nacht van 8 juni 2015 van de tiende verdieping van flat De Arend heeft gegooid of laten vallen. Ze is veroordeeld voor doodslag.

'Onherstelbaar leed'

Omdat Remouchamps door het verlies van zijn dochter onherstelbaar leed is aangedaan, moet Heleen J. hem 20.000 euro schadevergoeding betalen. De vader van het meisje heeft zich er vanaf 2015 voor ingezet dat de zaak over de dood van zijn dochter voor de rechter gebracht zou worden.

Toen het Openbaar Ministerie de zaak wegens gebrek aan bewijs seponeerde in september 2015 startte hij een klachtprocedure bij het hof in Leeuwarden. Dat bepaalde na extra onderzoek begin 2017 dat er aanwijzingen waren dat J. betrokken kon zijn bij de dood van Sharleyne. Daarom bepaalde het hof toen dat het OM Heleen J. alsnog moest vervolgen.

Politie en justitie startten toen een nieuw onderzoek en pakten J. in het najaar van 2017 ook opnieuw op. De raadsheren van het hof die de zaak destijds beoordeelden zijn drie anderen dan die het hoger beroep behandeld hebben.

Ook het Openbaar Ministerie laat in een eerste reactie weten tevreden te zijn met de uitspraak.

'Niet om aan te horen'

De moeder van Heleen J., Josine, is teleurgesteld. "Dit is niet om aan te horen. Nu is de getuigenis van de bovenbuurman ineens betrouwbaar? Hij heeft niks gehoord, dit kan helemaal niet. Mijn dochter heeft dit niet gedaan en we laten het er niet bij zitten. We kunnen altijd nog in cassatie."

Heleen J.'s moeder verliet verontwaardigd de zittingszaal en sprak van 'tunnelvisie' bij het hof. Haar dochter was niet bij de uitspraak.

