Advocaat moeder Sharleyne: 'Natuurlijk gaan wij in cassatie'

Het hof in Leeuwarden vindt dat J. schuldig is aan de dood van haar dochter (Rechten: RTV Drenthe)

Moeder Heleen J. legt zich niet neer bij haar veroordeling voor doodslag op haar dochter Sharleyne. "Natuurlijk gaan wij in cassatie", reageert haar advocaat Paul van Jaarsveld na afloop van de uitspraak van het hof in Leeuwarden. Hij vindt dat de Hoge Raad een oordeel moet vellen over de zaak.

De 41-jarige J. werd vanmiddag veroordeeld tot negen jaar en negen maanden celstraf. Volgens het hof is er genoeg bewijs dat zij haar dochter van de flat heeft gegooid of laten vallen. De vroegere inwoonster van Hoogeveen werd 2,5 jaar geleden door de rechtbank in Assen nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Lange tijd gezwegen

Heleen J. heeft na haar arrestatie in 2015 lange tijd gezwegen. Tijdens het hoger beroep vorige maand in Leeuwarden zei ze dat ze dat deed op advies van haar advocaat. Vlak na de dood van haar dochter was ze naar eigen zeggen volledig in paniek. Na drie maanden werd de zaak toen wegens gebrek aan bewijs door het Openbaar Ministerie geseponeerd.

Toen J. tijdens een nieuw onderzoek in het najaar van 2017 opnieuw werd aangehouden, heeft ze verklaard dat ze niks me de dood van haar dochter te maken heeft. Dat heeft ze volgehouden tot bij het hof. Ze zag haar dochter onderaan de flat liggen toen ze in de nacht van 8 juni 2015 wakker werd van tocht en ontdekte dat het bed van Sharleyne leeg was en dat haar raam open stond, zegt ze.

'Sporen van liefde'

J. heeft niet ontkend dat ze de avond ervoor stevig had gedronken en ruzie had gehad met haar dochter die zonder toestemming bij een vriendinnetje was blijven eten, maar volgens haar zat het verder goed tussen haar en Sharleyne. Van Jaarsveld benadrukte in zijn pleidooi dat er, zoals de politie het omschreef, geen sporen van geweld in de flat zijn gevonden. "Maar wel sporen van liefde", voegde hij eraan toe. Hij haalde aantekeningen van het 8-jarige meisje aan waarin ze heel liefdevol over haar moeder schreef.

Van Jaarsveld heeft altijd gezegd dat de belastende verklaringen van J.'s bovenbuurman en twee flatbewoners die het lichaam van Sharleyne vonden, niet gebruikt konden worden voor het bewijs. Volgens zijn berekeningen is er minstens vijf minuten overheen gegaan voordat de twee flatbewoners die Sharleyne vonden bij haar lichaam stonden. J. kwam op dat moment net haar flat uit lopen, verklaarde één van de twee. Van Jaarsveld benadrukte dat J. er dus niet al stond, zoals het OM eerder beweerde.

De verklaring van de bovenbuurman vindt hij ook niet betrouwbaar, omdat hij pas twee jaar na de val van Sharleyne met het verhaal op de proppen kwam dat hij die bewuste nacht gepraat, een bonk en iets dat over de reling werd gegooid had gehoord.

Hoge Raad

Het hof vindt het niet aannemelijk dat Sharleyne heeft geslaapwandeld of zelfmoord heeft gepleegd. Daarom is naar zijn oordeel alleen een misdrijf mogelijk. Omdat J. in de bewuste nacht alleen met haar dochter thuis was, kan alleen zij het gedaan hebben, is de conclusie.

J. wordt vanwege de veroordeling vandaag opnieuw opgepakt en vastgezet. Ondertussen begint Van Jaarsveld dus een procedure bij de Hoge Raad in Den Haag, het hoogste rechtsorgaan in ons land. Dat bekijkt of er fouten zijn gemaakt tijdens de behandeling en beoordeling van een zaak.

Het kan nog maanden duren voor de Hoge Raad met een oordeel komt. Er zijn twee mogelijkheden: of het arrest van het hof in Leeuwarden wordt bevestigd of de Hoge Raad vindt dat de zaak (deels) opnieuw moet. Daarvoor verwijst ze hem dan terug naar één van de vier gerechtshoven in Nederland.

Van Jaarsveld wil verder nog niks kwijt. Hij wil eerst het arrest dat er nu ligt uitgebreid bestuderen.

Lees ook: