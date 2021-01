Gehandicaptenzorg Hoogeveen voldoet niet

De rekenkamer in Hoogeveen is aan zet (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De RKC heeft onderzocht of de gemeente Hoogeveen voldoet aan het VN-verdrag handicap. Het blijkt dat de gemeente Hoogeveen niet in beleid, noch in uitvoering aan het verdrag voldoet.

"Openbare voorzieningen moeten voor gehandicapten net zo toegankelijk zijn als voor mensen zonder handicap", stelt Arie Teeuw. Hij is voorzitter van de Rekenkamercommissie Hoogeveen. "Dat is afgesproken in het VN-verdrag handicap en gemeenten hebben daar een belangrijke rol in." Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het regelen van de juiste zorg, begeleiding bij werk en aanpassingen in woningen.

Geen plan

De landelijke overheid beveelt gemeenten aan om plannen op te schrijven in een Lokale Inclusie Agenda. De RKC concludeert dat de gemeente Hoogeveen die nog niet heeft. Deze is wel al sinds 2016 in voorbereiding, maar het concept is nog niet in lijn met het VN-verdrag.

De RKC vindt dat de gemeente moet zorgen voor een goede Hoogeveense agenda om deze woorden met daden te bekrachtigen. Maar daar is geld voor nodig, en dat is er niet. De situatie rondom corona heeft zijn weerslag op zowel de financiële middelen als het kunnen realiseren van toegankelijkheid.

"In deze fase heb ik begrip voor Hoogeveen", vertelt Teeuw. "Ik heb ook gehoord dat de gemeente erg veel moet bezuinigen. De afspraken liggen er echter al sinds 2017, dat maakt het verhaal anders. Ze hadden op zijn minst in de tussentijd al een plan kunnen maken. Er is tot dusver alleen een concept gemaakt. Die is nooit aan de raad voorgelegd, vermoedelijk vanwege andere prioriteiten."

Gratis oplossingen

Daarom geeft de RKC aan: eerst de wil en de overtuiging en dan het opdoen van kennis om die wil en overtuiging gestalte te geven, samen met de gemeenschap. In een sterkere verbinding met de wijken en inwoners. "Sommige oplossingen kosten helemaal geen geld", vervolgt Teeuw. "Soms ligt de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij een bedrijf, organisatie of verhuurder. Met gesprekken kom je dan al heel ver en dan hoeft het niet eens geld te kosten. Dat is voor nu onze voornaamste aanbeveling."

Het college van B en W van Hoogeveen onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie volledig. "Ik ben er blij mee dat het huidige college de handschoen oppakt", besluit Teeuw.