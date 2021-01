Corona zet ook streep door uitreiking Kopperprent: 'Normaal zit de zaal hier vol'

Koppermaandag is ontstaan in de middeleeuwen bij gilden, een soort voorlopers van de vakbond. Op deze dag lieten werknemers en leerlingen dan aan hun baas zien wat ze in huis hadden. Als tegenprestatie kregen ze dan het nodige te eten en te drinken. Tegenwoordig wordt Koppermaandag nog gevierd binnen de grafische industrie. Naast het uitreiken van de Kopperprent wordt er ook getoast op een goed jaar voor de grafische branche.

Kopperprent naar Trouw

Nu is er - vanwege de coronapandemie - voor het eerst sinds 2002 een streep door de grafische traditie gezet. "Dit jaar zou hoofdredacteur van dagblad Trouw, Kees van der Laan, de Kopperprent uitgereikt krijgen." Trouw fungeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog als verzetskrant. Over deze oorlog wilde het Drukkerijmuseum vorig jaar maart een tentoonstelling openen.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Een oude editie van dagblad Trouw, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een verzetskrant was (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

"We hadden vorig jaar maart in het kader van 75 jaar bevrijding een tentoonstelling in het museum ingericht. Die zouden we toen 13 maart openen, maar dat bleek gelijk de dag dat ons hele museum moest sluiten", vertelt Jan Schilperoord van het Drukkerijmuseum.

Alternatief

Als de musea straks weer open mogen, dan is het Drukkerijmuseum alsnog van plan de tentoonstelling over het thema '75 jaar bevrijding' te openen. "In de komende dagen gaan we weer beginnen met het opbouwen van de tentoonstelling", zegt Schilperoord. "Het moet klaarstaan als het museum weer open mag."

Ondanks dat iedereen nog even moet wachten op de tentoonstelling en de Kopperprent dit jaar niet uitgereikt kon worden, is er toch een soort van alternatief bedacht. "Een bestuurslid van ons museum heeft van de Kopperprenten van de afgelopen jaren verschillende onderdelen gepakt en daarvan één prent gemaakt, die voor het raam hangt." Zo wordt toch nog aandacht besteed aan de traditie van Koppermaandag. "Want normaal zit de zaal hier vol met mensen", betreurt Schilperoord.

Lees ook: