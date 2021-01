Kabinet hoopt scholen 25 januari weer te openen

De Britse variant van het coronavirus is voor zover bekend niet schadelijker (Rechten: ANP)

In eerste instantie zouden scholen en de kinderopvang op 18 januari weer opengaan, maar zondag werd na kabinetsoverleg over corona op het Catshuis al aannemelijk dat ze langer dicht blijven. Het kabinet kondigt dinsdag namelijk naar verwachting aan dat de lockdown, die sinds half december van kracht is en tot zeker 19 januari zou gelden, wordt verlengd met waarschijnlijk drie weken. Middelbare scholen blijven naar het lijkt wel dicht zolang de lockdown geldt.

Britse variant

Op een basisschool in Bergschenhoek was eind vorige maand een uitbraak met de 'Britse variant' van corona. Eerder leken kinderen nauwelijks vatbaar voor corona, maar deze nieuwe variant lijkt zich ook onder hen te verspreiden. Hierover wil het kabinet eerst meer duidelijkheid, voordat scholen mogelijk eerder opengaan.

De Britse variant is voor zover bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker. Na de uitbraak in Bergschenhoek bleken zeker dertig mensen in de regio besmet te zijn met het gemuteerde virus. Landelijk ligt dit aantal inmiddels rond de vijftig.

Veilig

De PO-raad zegt een groot voorstander te zijn van heropening, mits het "veilig en verantwoord" is. "Als het RIVM zegt dat het veilig en verantwoord is, zullen we daarin meegaan en zijn advies volgen", aldus de zegsman van de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

Lees ook: