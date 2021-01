FNV wil onderzoek naar corona-uitbraak in PI Ter Apel

Vakbond FNV wil dat er een onderzoek komt naar de corona-uitbraak in de gevangenis in Ter Apel. "Hoe kan het nou dat het daar, ondanks alle kritiek en punten die zijn aangedragen door de personeelsleden, bonden en medezeggenschapsraad, zo ver is gekomen?", zegt FNV-Justitie en Veiligheidsbestuurder Yntse Koenen. "Daar willen we onafhankelijk onderzoek naar, bijvoorbeeld door de inspectie van Justitie en Veiligheid.

"Maandag zijn er al twintig gedetineerden besmet en zeven personeelsleden positief getest", zegt Koenen. "We zitten dus rond de dertig en het aantal besmettingen groeit nog." Sinds zaterdag is de hele gevangenis in lockdown gegaan, volgens Koenen nadat hij over de uitbraak had gesproken bij RTV Noord. "Eindelijk nemen ze drastische maatregelen, terwijl gedetineerden daarvoor nog in grote groepen bij elkaar waren."

'Vragen om problemen'

De lijst van zaken die niet goed zijn gegaan in Ter Apel is lang. "De 1,5 meter werd slecht gehandhaafd, activiteiten zoals sporten gingen door, soms liepen wel zeventig mensen tegelijk door de gangen en grote groepen werden niet gescheiden. Dat is in deze tijden vragen om problemen."

Ook werden er geen aparte vleugels ingericht voor gedetineerden met een coronabesmetting, waar dat bij andere inrichtingen bij een corona-uitbraak volgens Koenen vaak wel de gang van zaken is. "In Ter Apel bleef diegene in de eigen cel, maar wel in een gang met gezonde mensen. Er werd ook geen zorgvuldig bron- en contactonderzoek gedaan en mensen werden niet op tijd getest."

Goede voorbeeld

Ook leidinggevenden gaven niet het goede voorbeeld door bij elkaar in kleine ruimtes te zitten, vertelt Koenen. Het personeel heeft onderhand bij de FNV en andere bonden aangeklopt. "We willen een feitenonderzoek hoe het is gegaan, en hoe het management met de situatie is omgesprongen. Daar moeten lessen uit getrokken worden."

