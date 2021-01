'Dieren zijn echt mijn lust en mijn leven'

"Dieren zijn echt gewoon mijn lust en leven", licht Hendriks in het interview toe. "Ik vind het een hele eer dat ik Emmenaar van het Jaar ben geworden, maar ook vreemd. Want ik heb gewonnen met iets wat ik leuk vind om te doen. Ik doe gewoon mijn werk."

De praktijk in Nieuw-Amsterdam wordt ondersteund door acht assistentes en drie dierverzorgers. Het is hectisch vandaag. "We hebben op maandag en donderdag onze miauw-actie", vertelt Hendriks tijdens de sterilisatie van poes Witje. "Dan kunnen mensen tegen gereduceerd tarief hun poes laten steriliseren of kat laten castreren. Dan krijgen ze daarbij ook een gratis wormenkuur."

'Ik wil dat de asielen leegraken'

"We doen dat omdat ik vind dat de gezondheidszorg voor ieder dier toegankelijk moet zijn. Iets van zorg. Daarnaast zijn er te veel ongewenste katten in Nederland. Dan kopen mensen deze als impuls. En dan plast 'ie in huis of dan is 'ie vervelend. Dan worden ze weer weggedaan. Ik wil dat de asielen leegraken in Nederland. En dat jagers geen katten meer hoeven af te schieten, omdat ze schade aanrichten aan de natuur", vervolgt Hendriks.

Zo'n zes poezen en zes katers worden in een ochtend geholpen. De castratie duurt zo'n twee minuten en een sterilisatie tien tot twaalf minuten. Ook bij poes Witje is het goed gegaan. "De wond wordt nu gesprayd. Dan wordt ze in een handdoek gewikkeld, zodat ze warm blijft en in haar hok gelegd. Als de dieren bij zijn gekomen krijgen ze hier eten en drinken en daarna mogen ze naar huis."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De stichting vangt verwaarloosde en afgedankte katten op (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Hendriks richtte ook de Jochem-stichting op, genoemd naar de eerste kat die bij de praktijk bleef. De Jochem-stichting vangt afgedankte en verwaarloosde katten op. "Zoals deze twee ook zijn binnengekomen. Ze zagen er heel slecht uit", wijst Hendriks naar twee katjes, in een soort bench. "We hebben ze helemaal onderzocht en opgelapt. Ze blijken een allergie voor een voedselsoort te hebben. Dus dat is wel iets voor de nieuwe eigenaren om rekening mee te houden, dat ze een speciaal dieet moeten volgen. Dat is wel het 'nadeel' als je hier een kat adopteert; er is wel meestal iets mee. Maar er valt prima mee te leven."

Het verzorgen van de dieren is echt een passie van Hendriks: "Ik vind dat zo mooi, hè. Om ze dan op te knappen, en dan voor een nieuw huisje te zorgen."

Na een ochtend steriliseren en castreren, is het tijd voor de rest van de dieren. Ook wordt kip Betsy verzorgd. Zij had een probleem met een eierstok en moet nog even ter observatie in de kliniek blijven. Ze krijgt nu voeding toegediend. "Ik voel even of ik goed zit", vertelt Hendriks terwijl ze bezig is en aan de krop voelt. De voeding wordt toegediend. "Betsy mag weer terug naar het hok hoor", zegt Hendriks tegen assistente Miranda.

Opereren zonder jas

Het jaar 2020 leverde dan wel veel prijzen op, maar ook deze praktijk werd overschaduwd door de coronacrisis. "Het heeft heel erg veel invloed. Spullen zijn moeilijk te bestellen, omdat ze uit het buitenland moeten komen. We opereren zonder jas aan, want die zijn moeilijk leverbaar. Dus we moeten echt zorgen dat we dan niet met onze blote huid op het dier komen", legt de dierenarts uit. "Ook merken we dat sommige cliënten het financieel moeilijker krijgen. En we hebben geen inloopspreekuur meer. We moeten alles nu op afspraak doen." Hendriks hoopt dat 2021 het jaar wordt, waarin we het coronavirus achter ons kunnen laten. "Laat het vaccin maar komen", zegt ze met een glimlach.

Ondanks dat, gaat het werk aan de lopende band door. "We nemen nu ook geen nieuwe cliënten meer aan. Tenzij een dier écht in enorme nood zit, ook al is het heel druk."

Een stressjunkie, zo omschrijft ze zichzelf. "Ik ben er altijd mee bezig. Dat is voor mij normaal. Mijn valkuil is wel dat ik anderen daar soms in meesleep", bekent de dierenarts. "Ik ben er 24/7 mee bezig. En ik vind dat heel erg mooi."