Grutterswinkel in Anloo voert je terug naar grootmoeders tijd

Salmiakknotsen, zoethout, kaneel- en zuurstokken. Allemaal per stuk te koop, net als vroeger. Maar de inflatie heeft wel toegeslagen. Een schuimblokje voor een stuiver, die tijd ligt ver achter ons. Voor een blok of een stok ben je nu minstens 10 of zelfs 25 eurocent per stuk kwijt. Maar dat zijn nu eenmaal hedendaagse prijzen. En ook zakken met allerlei soorten ouderwets schepsnoep kun je er te kust en te keur krijgen. Voor betaling af te wegen op een ouderwetse weegschaal.

Historische inventaris

De sfeer in het winkeltje aan de Annerweg van de plaatselijke ondernemer Erwin Bos ademt helemaal vijftiger jaren. Bovenop de kast prijken ouderwetse blikken van Verkade en Buisman en in de vensterbank kijken glazen weckpotten met peertjes, boontjes en vlees je aan. "Die zijn niet voor consumptie hoor! Die staan er gewoon voor de sfeer", waarschuwt Bos al snel.

Maar de historische sfeer die binnen hangt is vooral te danken aan de fraaie houten wandkasten waarin alles te vinden is. Het zijn authentieke grutterskasten, boordevol vakken en schepbakken. "Die heb ik overgenomen uit de inventaris van het oude kruidenierswinkeltje van Boerema dat jarenlang tussen Annen en Zuidlaren heeft gezeten, maar nu alweer tijden gesloten is", vertelt hij.

Feest der herkenning

Bos grijnst als een kind dat in de snoepwinkel staat. Want zoals z'n eigen winkel nu is, zo was het vroeger ook echt toen hij nog een klein Bosje was. Het interieur is voor hem een feest der herkenning. Als kind woonde hij drie huizen verderop aan de Zuidlaarderweg. En zodoende kwam hij vaak bij de Boerema's in de kruidenierszaak voor wat lekkers. "Toen ik hoorde dat het pand verkocht was en de inventaris eruit moest, dacht ik meteen: 'dat moet ik hier naartoe proberen te halen'. En dat is gelukt."

Sinds enkele dagen heeft De Maolderij, dat al eigen vlees verkocht in allerlei soorten en smaken, het assortiment flink uitgebreid. Met als toetje de nostalgische sfeer. De woonaccessoires die jarenlang werden verkocht vanuit de vroegere melkfabriek zijn verdwenen. De winkel is nu volledig gericht op de inwendige mens. Naast zoete en zure lekkernijen uit vroegere tijden, staat het stampvol met ambachtelijke streekproducten. De toonkasten zijn gevuld met jams, honing, sappen, siropen, soepen, kruiden, vers brood, zuivel en eieren. En rechtstreeks van het land rollen de aardappelen, wortels, kolen en uien binnen.

(Verhaal gaat verder onder de reportage)

Bos vindt het heerlijk om weer een vleugje nostalgie terug te kunnen brengen in het hedendaagse, hectische bestaan. "We zijn nu nog maar net begonnen. Maar de eerste reacties zijn heel positief. Wat zal het prachtig zijn als straks de schoolkinderen hier langsfietsen en even binnenwippen voor een schuimblokje of een salmiakknots. Waar zie je dat tegenwoordig nog?"

Kleine winkel voelt veiliger

Ook denkt Bos met de groentes, uien en aardappelen die rechtstreeks van het land komen een nieuwe markt aan te boren. Zeker met de huidige coronacrisis. Verse koopwaar van vlak om de hoek is tegenwoordig zeer gewild. En nog een voordeel: z'n winkel is maar beperkt van formaat. En klein is momenteel fijn en vooral veilig, zo weet hij.

"We hebben hier eigenlijk alles wel wat je dagelijks nodig hebt voor eten. Ambachtelijk gemaakt en afkomstig uit eigen streek. Daar is toch steeds meer vraag naar. En de huidige coronacrisis helpt ook een handje mee. Je merkt toch dat mensen nu liever de drukte van de grote supermarkt mijden. In de kleinschalige winkels voelen ze zich kennelijk veiliger. Dan worden ze hier op hun wenken bediend, inclusief een historische belevenis."