Hans O. vandaag voor het eerst in de rechtszaal voor kofferbakmoord

De 42-jarige Hans O. uit Emmen staat vanmiddag voor het eerst voor de rechtbank in Assen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen. Het is de eerste openbare zitting in deze zaak. Het gaat om een zogeheten pro-formazitting.

Dat is een voorbereidende zitting op de inhoudelijke behandeling van de zaak, die pas later plaatsvindt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt Hans O. voorlopig beschuldigd van medeplegen van moord of doodslag op Meinema. De man uit Emmen werd in 2018 ook al eens gearresteerd in deze zaak, maar kwam na drie maanden weer vrij wegens gebrek aan bewijs. Begin oktober is hij opnieuw opgepakt.

Nog een verdachte

Een week eerder is ook de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen aangehouden. Hij zou een bekende van Meinema zijn. B. werd begin november weer vrijgelaten, maar is nog steeds verdachte in deze zaak. Alhoewel het ook over hem zal gaan vandaag, wordt zijn zaak vandaag niet besproken. Waar hij van verdacht wordt is volgens het OM nog niet bekend.

Het lichaam van Ralf Meinema werd 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die auto lag deels in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. De 31-jarige Ralf Meinema bleek door extreem geweld om het leven te zijn gekomen. Waarom hij is vermoord, is nog altijd niet duidelijk.

Ouders Ingrid en Wietze Meinema hebben altijd hoop gehouden dat de dader gevonden zou worden. Ze hebben zelfs honderdduizend euro aan tipgeld uitgeloofd. Na de twee aanhoudingen hopen ze op een doorbraak in deze zaak. Of die er is, daar komt misschien vanmiddag meer duidelijkheid over.

