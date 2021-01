Vrouw overlijdt na aanrijding met trein bij onbewaakte spoorwegovergang Wijster

Vanwege de nasleep van het ongeluk was er tot ongeveer 10:30 uur geen treinverkeer mogelijk tussen Hoogeveen en Beilen. De NS zette bussen in om reizigers alsnog op weg te helpen of naar hun plek van bestemming te vervoeren. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij de aanrijding betrokken. Er wordt uitgezocht hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren.

Niet actief beveiligde overweg

De overweg in Wijster waar de aanrijding heeft plaatsgevonden is een NABO: een niet actief beveiligde overweg. Dat betekent dat deze niet beveiligd is met een Andreaskruis, overwegbomen of bellen. ProRail wil deze overwegen opheffen omdat ze gevaarlijke situaties met zich meebrengen.

Jan Huisjes, die bij de onbewaakte spoorwegovergang in Wijster woont, vertelde in 2018 al eens over met welke gevaarlijke situaties je te maken krijgt als je van zo'n spoorwegovergang afhankelijk bent. Het leidde tot een jarenlange discussie waarbij ProRail deed Huisjes meerdere voorstellen deed om de situatie op te lossen, maar dat leidde niet tot een akkoord.