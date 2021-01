Stelling: Ik laat mij testen op corona als iedereen in mijn gemeente die oproep krijgt

Op een basisschool in Bergschenhoek werden 30 besmettingen met deze gemuteerde variant geconstateerd. In totaal is in heel Nederland van ongeveer 50 mensen bekend dat ze zijn besmet met deze variant, die besmettelijker zou zijn dan de 'normale' coronavariant die we in Nederland kennen.

Op testlocaties in Lansingerland kunnen straks 4000 tot 5000 mensen per dag getest worden. In de gemeente wonen zo'n 63.000 mensen.

Stelling

Zou jij gehoor geven aan de oproep om je te laten testen? Of vind je dit niet nodig, omdat je bijvoorbeeld helemaal geen klachten hebt? Laat het weten in onderstaande stelling.